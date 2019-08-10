Текущие события
Футбол. Зарубежный
10.08
Дижон
Сент-Этьен
12
Футбол. Зарубежный
10.08
Ницца
Амьен
21
Футбол. Зарубежный
10.08
Монпелье
Ренн
01
Футбол. Зарубежный
10.08
Анже
Бордо
31
Футбол. Зарубежный
10.08
Брест
Тулуза
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Уфа
Футбол. Зарубежный
10.08
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
31
Футбол. Премьер-лига
10.08
Краснодар
Рубин
10
Футбол. Премьер-лига
10.08
Динамо
Зенит
02
Футбол. Первый дивизион
10.08
Армавир
Чайка
21
Футбол. Зарубежный
10.08
Марсель
Реймс
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
16:00
Лестер
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль
Нант
Футбол. Первый дивизион
10.08
Авангард К
Спартак-2
22
Футбол. Первый дивизион
10.08
Химки
Краснодар-2
30
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Урал
Футбол. Первый дивизион
10.08
Мордовия
Балтика
03
Футбол. Первый дивизион
10.08
Нижний Новгород
Факел
21
Футбол. Первый дивизион
10.08
Текстильщик
Шинник
11
Футбол. Зарубежный
10.08
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
10.08
Кристал Пэлас
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
10.08
Бернли
Саутгемптон
30
Футбол. Зарубежный
10.08
Уотфорд
Брайтон & Хоув
03
Все события
Фоторепортажи
12Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
8Презентация новичков в «Спартаке»
10 августа, источник: ТАСС

Российские баскетболистки вышли в финал молодежного чемпионата Европы

ТАСС, 10 августа. Баскетболистки молодежной сборной России (до 20 лет) вышли в финал чемпионата Европы. Турнир проходит в чешском городе Клатови.

Наверх

Россиянки в полуфинале обыграли сборную Бельгии со счетом 51:50.

Читайте также
Российские баскетболистки вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы

Соперником российской команды по финалу станет победитель матча между сборными Италии и Франции, встреча пройдет позднее в субботу. Финальный матч состоится в воскресенье.

На групповой стадии команда России обыграла сборные Чехии, Польши и Швеции. В 1/8 финала российские баскетболистки были сильнее немок, в четвертьфинале россиянки переиграли команду Сербии.

Сборная России на прошлогоднем чемпионате Европы заняла 13-е место. Действующими победительницами турнира являются испанки. С момента проведения турнира (2000 год) сборная России пять раз выигрывала золотые медали, также в ее активе три серебряные и две бронзовые награды. Лидирует по количеству наград на европейских первенствах команда Испании (восемь золотых и три серебряные медали).

Чемпионат Европы завершится 11 августа.

 "Предупредил американца: Если подеремся, то меня будет лечить государство, а ты будешь лечиться за свои деньги"
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
У Дзюбы гол плюс пас. «Зенит» победил «Динамо»
Россия выиграла у Канады в финале Кубка Глинки/Гретцки
Сборная колонии с Кокориным и Мамаевым обыграла клуб ПФЛ
«Краснодар» целый тайм играл вдесятером, но победил «Рубин»
Четырьмя матчами в воскресенье продолжится пятый тур РПЛ
«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»
Дубль Фамейе принес «Оренбургу» ничью в матче с «Тамбовом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь