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11:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Базаревич: у Карасева травма сухожилия пальца ноги

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Баскетболист сборной Сергей Карасев в матче с командой Сенегала получил травму сухожилия пальца ноги, заявил главный тренер команды Сергей Базаревич.

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Источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты сборной России в субботу стали победителями международного товарищеского турнира в итальянской Вероне в рамках подготовки к Кубку мира, в заключительном матче переиграв команду Сенегала со счетом 73:56. Ранее на турнире российские баскетболисты обыграли сборные Венесуэлы (69:54) и Италии (72:70).

«Ему (Карасеву) наступили на ногу, он дернул сухожилие большого пальца. Надеюсь, что все обойдется. Очень. А то у нас столько травмированных, что это какой-то кошмар», — сказал Базаревич, которого цитирует официальный сайт Российской федерации баскетбола.

Кубок мира по баскетболу пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.

«Было полезно сыграть с Сенегалом в преддверии встречи с Нигерией на Кубке мира. Наверняка нигерийцы будут готовы лучше, да и игроки у них покачественнее, но в любом случае это что-то похожее. Победа над Италией на последних секундах прибавила нам уверенности, и с Сенегалом мы действовали более слаженно. Молодые игроки опять себя проявили, делали то, что нужно. Конечно, были какие-то ошибки, свойственные молодости. Но мне нравится, что ребят поддерживают ветераны, которые видят их самоотдачу», — отметил тренер.

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