Базаревич: у Карасева травма сухожилия пальца ноги
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Баскетболист сборной Сергей Карасев в матче с командой Сенегала получил травму сухожилия пальца ноги, заявил главный тренер команды Сергей Базаревич.
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Баскетболист сборной Сергей Карасев в матче с командой Сенегала получил травму сухожилия пальца ноги, заявил главный тренер команды Сергей Базаревич.
Баскетболисты сборной России в субботу стали победителями международного товарищеского турнира в итальянской Вероне в рамках подготовки к Кубку мира, в заключительном матче переиграв команду Сенегала со счетом 73:56. Ранее на турнире российские баскетболисты обыграли сборные Венесуэлы (69:54) и Италии (72:70).
«Ему (Карасеву) наступили на ногу, он дернул сухожилие большого пальца. Надеюсь, что все обойдется. Очень. А то у нас столько травмированных, что это
Кубок мира по баскетболу пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.
«Было полезно сыграть с Сенегалом в преддверии встречи с Нигерией на Кубке мира. Наверняка нигерийцы будут готовы лучше, да и игроки у них покачественнее, но в любом случае это