Базаревич: у Карасева травма сухожилия пальца ноги

«Ему (Карасеву) наступили на ногу, он дернул сухожилие большого пальца. Надеюсь, что все обойдется. Очень. А то у нас столько травмированных, что это какой-то кошмар», — сказал Базаревич, которого цитирует официальный сайт Российской федерации баскетбола.

«Было полезно сыграть с Сенегалом в преддверии встречи с Нигерией на Кубке мира. Наверняка нигерийцы будут готовы лучше, да и игроки у них покачественнее, но в любом случае это что-то похожее. Победа над Италией на последних секундах прибавила нам уверенности, и с Сенегалом мы действовали более слаженно. Молодые игроки опять себя проявили, делали то, что нужно. Конечно, были какие-то ошибки, свойственные молодости. Но мне нравится, что ребят поддерживают ветераны, которые видят их самоотдачу», — отметил тренер.