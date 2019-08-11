СМИ: Милош Теодосич не сыграет на Кубке мира из-за травмы
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Защитник Милош Теодосич не поможет сборной Сербии по баскетболу на Кубке мира
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Защитник Милош Теодосич не поможет сборной Сербии по баскетболу на Кубке мира
Теодосич в субботу
В июле Теодосич, с 2011 по 2017 год защищавший цвета московского ЦСКА, перешел в итальянский «Виртус».
Кубок мира пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. На групповом этапе сербы сыграют в квартете С со сборными Анголы, Филиппин и Италии. На турнире 2014 года Теодосич вошел в символическую сборную по итогам.