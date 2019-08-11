Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Челси
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Страсбур
Метц
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Урал
40
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ахмат
Спартак
Футбол. Зарубежный
16:00
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Лестер
Вулверхэмптон Уондерерс
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль
Нант
21
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Ним
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Уфа
10
Все события
Фоторепортажи
12Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори
10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
15:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Милош Теодосич не сыграет на Кубке мира из-за травмы

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Защитник Милош Теодосич не поможет сборной Сербии по баскетболу на Кубке мира из-за травмы, сообщает Eurohoops.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Теодосич в субботу из-за травмы не смог доиграть товарищеский матч против сборной Литвы. В воскресенье серб прошел МРТ, после чего врачи сборной сообщили ему, что не сможет вовремя восстановиться и сыграть на Кубке мира.

В июле Теодосич, с 2011 по 2017 год защищавший цвета московского ЦСКА, перешел в итальянский «Виртус».

Кубок мира пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. На групповом этапе сербы сыграют в квартете С со сборными Анголы, Филиппин и Италии. На турнире 2014 года Теодосич вошел в символическую сборную по итогам.

 Роскошная и требовательная подруга Пауло Дибалы (фото)
Тайсон признался, что использовал мочу своих детей для допинг-тестов
Новый «Рубин»: Шаронов строит команду с хорошей атмосферой
17-летний русский вратарь может стать мировой звездой
«Арсенал» отмазывается за «Нефтчи». У Тулы вторая победа подряд
«Локомотив» разгромил «Урал» в матче 5-го тура чемпионата России
Источник: «Барселона» опережает «Реал» в борьбе за Неймара
ЦСКА играет с «Сочи» в матче РПЛ (трансляция)
ЦСКА сделал предложение «Уфе» о трансфере защитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь