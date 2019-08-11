СМИ: Милош Теодосич не сыграет на Кубке мира из-за травмы

Источник: Спорт РИА Новости

Теодосич в субботу из-за травмы не смог доиграть товарищеский матч против сборной Литвы. В воскресенье серб прошел МРТ, после чего врачи сборной сообщили ему, что не сможет вовремя восстановиться и сыграть на Кубке мира.

В июле Теодосич, с 2011 по 2017 год защищавший цвета московского ЦСКА, перешел в итальянский «Виртус».