Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
11.08
ПСЖ
Ним
30
Футбол. Зарубежный
11.08
Страсбур
Метц
11
Футбол. Зарубежный
11.08
Манчестер Юнайтед
Челси
40
Футбол. Премьер-лига
11.08
ЦСКА
Сочи
00
Футбол. Премьер-лига
11.08
Ахмат
Спартак
13
Все события
Фоторепортажи
23Рецепт побед Валерия Газзаева
12Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори
11:06 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболистки заняли 15-е место на молодежном ЧЕ

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки заняли 15-е место на молодежном чемпионате Европы (U-20), который завершился в Чехии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В своем заключительном поединке белоруски разгромили сверстниц из Германии, которые также покидают элитный дивизион, со счетом 65:45.

Читайте также
Российские баскетболистки уступили итальянкам в финале молодежного чемпионата Европы

Третьим неудачником стала команда Португалии, уступившая баскетболисткам Нидерландов в игре за 13-е итоговое место — 56:60.

Победителем женского молодежного Евробаскета стала сборная Италии, обыгравшая в поединке за золото соперниц из России со счетом 70:67.

В матче за бронзовые медали француженки разгромили бельгиек — 50:34.

Баскетболисты юношеской сборной Беларуси (U-16) в черногорской Подгорице проведут сегодня четвертый матч в групповом турнире дивизиона В первенства Европы. Соперником подопечных Николая Алексеева будет команда Украины. До этого белорусы потерпели 3 поражения в предварительной группе С: от Черногории — 51:71, Дании — 77:83 и Исландии — 69:76.

Турнирное положение после трех туров: Дания — 6 очков, Черногория — 6, Исландия — 5, Украина — 4, Швейцария — 3, Беларусь — 3.

 Гороскоп на август 2019 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа
Кровавая ничья ЦСКА. В матче с «Сочи» Чалову разбили нос
Первый матч Лэмпарда – катастрофа! «МЮ» разгромил «Челси»
«Спартак» показал в деле звездных новичков. А лучшим стал Бакаев
Россияне проиграли норвежцам в финале ЧЕ по пляжному волейболу
ПСЖ намерен обменять Неймара на Коутиньо и получить доплату
Кокорин объяснил свой смех в зале суда
Вратарь «Барселоны» пропустит месяц из-за перелома запястья
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь