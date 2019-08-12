Белорусские баскетболистки заняли 15-е место на молодежном ЧЕ

В своем заключительном поединке белоруски разгромили сверстниц из Германии, которые также покидают элитный дивизион, со счетом 65:45.

Победителем женского молодежного Евробаскета стала сборная Италии, обыгравшая в поединке за золото соперниц из России со счетом 70:67.

Баскетболисты юношеской сборной Беларуси (U-16) в черногорской Подгорице проведут сегодня четвертый матч в групповом турнире дивизиона В первенства Европы. Соперником подопечных Николая Алексеева будет команда Украины. До этого белорусы потерпели 3 поражения в предварительной группе С: от Черногории — 51:71, Дании — 77:83 и Исландии — 69:76.