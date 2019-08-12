Белорусские баскетболистки заняли 15-е место на молодежном ЧЕ
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки заняли 15-е место на молодежном чемпионате Европы (U-20), который завершился в Чехии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки заняли 15-е место на молодежном чемпионате Европы (U-20), который завершился в Чехии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своем заключительном поединке белоруски разгромили сверстниц из Германии, которые также покидают элитный дивизион, со счетом 65:45.
Третьим неудачником стала команда Португалии, уступившая баскетболисткам Нидерландов в игре за 13-е итоговое место — 56:60.
Победителем женского молодежного Евробаскета стала сборная Италии, обыгравшая в поединке за золото соперниц из России со счетом 70:67.
В матче за бронзовые медали француженки разгромили бельгиек — 50:34.
Баскетболисты юношеской сборной Беларуси (U-16) в черногорской Подгорице проведут сегодня четвертый матч в групповом турнире дивизиона В первенства Европы. Соперником подопечных Николая Алексеева будет команда Украины. До этого белорусы потерпели 3 поражения в предварительной группе С: от Черногории — 51:71, Дании — 77:83 и Исландии — 69:76.
Турнирное положение после трех туров: Дания — 6 очков, Черногория — 6, Исландия — 5, Украина — 4, Швейцария — 3, Беларусь — 3.