Дмитрий Кулагин не выступит на Кубке мира из-за операции на глазах

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что три недели назад медицинское обследование выявило у 27-летнего баскетболиста отслоение сетчатки обоих глаз, потребовавшее неотложной операции. Кулагину после процедур по лазерному прижиганию сетчатки потребуется восстановление, продолжительность которого не позволит ему сыграть на Кубке мира.

«До сих пор нахожусь в недоумении, ведь я никогда не жаловался на проблемы с глазами. Огромная благодарность врачам сборной России. Можно сказать, что они спасли мое зрение. Я до последнего надеялся, что быстро вернусь в строй, но, выслушав доводы врачей и их рекомендации, решил следовать их советам по восстановлению», — сказал Кулагин.

«К сожалению, в этом году я не смогу помочь сборной. Это решение было сложным для меня — я как никто мечтал оказаться на Кубке мира. Тем не менее, вместе со страной буду пристально следить за успехами наших ребят и поддерживать их», — добавил баскетболист.