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10:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дмитрий Кулагин не выступит на Кубке мира из-за операции на глазах

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Защитник краснодарского «Локомотива-Кубани» Дмитрий Кулагин не успевает восстановиться после операции на глазах и не сыграет за сборную России по баскетболу на Кубке мира в Китае, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что три недели назад медицинское обследование выявило у 27-летнего баскетболиста отслоение сетчатки обоих глаз, потребовавшее неотложной операции. Кулагину после процедур по лазерному прижиганию сетчатки потребуется восстановление, продолжительность которого не позволит ему сыграть на Кубке мира.

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«До сих пор нахожусь в недоумении, ведь я никогда не жаловался на проблемы с глазами. Огромная благодарность врачам сборной России. Можно сказать, что они спасли мое зрение. Я до последнего надеялся, что быстро вернусь в строй, но, выслушав доводы врачей и их рекомендации, решил следовать их советам по восстановлению», — сказал Кулагин.

«К сожалению, в этом году я не смогу помочь сборной. Это решение было сложным для меня — я как никто мечтал оказаться на Кубке мира. Тем не менее, вместе со страной буду пристально следить за успехами наших ребят и поддерживать их», — добавил баскетболист.

Ранее стало известно, что из-за травм за сборную России на Кубке мира не сыграют центровой Тимофей Мозгов, защитники Алексей Швед и Дмитрий Хвостов. Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Россияне на групповом этапе сыграют с командами Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

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