Чемпион НБА Лоури не сыграет за сборную США на Кубке мира
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Разыгрывающий клуба НБА «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури не поможет сборной США на Кубке мира в Китае.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Разыгрывающий клуба НБА «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури не поможет сборной США на Кубке мира в Китае.
«Я надеялся, что смогу выступить на турнире, но меня не допустили врачи. Надеялся успеть вернуться на площадку и помочь своей сборной в борьбе за золото. Мне нравится играть за национальную команду, но теперь придется поддерживать сборную из дома. Я верю, что парни, представляющие нашу страну, проведут отличный турнир и выиграют золотые медали. Вперед, США!» — написал Лоури на своей странице в Instagram.
В июле 33-летний Лоури перенес операцию на пальце левой руки.
В минувшем сезоне разыгрывающий в составе «Торонто» стал чемпионом НБА. В сезоне-2018/19 Лоури провел 65 матчей в регулярном чемпионате, набирал в среднем 14,2 очка, делал 4,8 подбора и отдавал 8,7 передачи, в 24 играх
Кубок мира состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября.