Чемпион НБА Лоури не сыграет за сборную США на Кубке мира

«Я надеялся, что смогу выступить на турнире, но меня не допустили врачи. Надеялся успеть вернуться на площадку и помочь своей сборной в борьбе за золото. Мне нравится играть за национальную команду, но теперь придется поддерживать сборную из дома. Я верю, что парни, представляющие нашу страну, проведут отличный турнир и выиграют золотые медали. Вперед, США!» — написал Лоури на своей странице в Instagram.