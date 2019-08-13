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12:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион НБА Лоури не сыграет за сборную США на Кубке мира

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Разыгрывающий клуба НБА «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури не поможет сборной США на Кубке мира в Китае.

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Источник: AP 2019

«Я надеялся, что смогу выступить на турнире, но меня не допустили врачи. Надеялся успеть вернуться на площадку и помочь своей сборной в борьбе за золото. Мне нравится играть за национальную команду, но теперь придется поддерживать сборную из дома. Я верю, что парни, представляющие нашу страну, проведут отличный турнир и выиграют золотые медали. Вперед, США!» — написал Лоури на своей странице в Instagram.

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В июле 33-летний Лоури перенес операцию на пальце левой руки.

В минувшем сезоне разыгрывающий в составе «Торонто» стал чемпионом НБА. В сезоне-2018/19 Лоури провел 65 матчей в регулярном чемпионате, набирал в среднем 14,2 очка, делал 4,8 подбора и отдавал 8,7 передачи, в 24 играх плей-офф его средние показатели составили 15 очков и 4,9 подбора и 6,6 передачи за игру.

Кубок мира состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября.

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