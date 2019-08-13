Кириленко верит в успешное выступление баскетболистов РФ на КМ, несмотря на травмы лидеров

Источник: РИА "Новости"

Кубок мира пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. В понедельник тренерский штаб сборной России объявил, что защитник Алексей Швед не успевает восстановиться от травмы и пропустит турнир. Также из-за травм не выступят на Кубке мира другие лидеры национальной сборной — защитники Дмитрий Хвостов и Дмитрий Кулагин, центровой Тимофей Мозгов.

«Это национальная команда — будут играть те, кто может, — сказал Кириленко. — Есть вещи, на которые можно повлиять и улучшить, а есть, к сожалению, данности. Но потери потерями, а мы продолжаем верить в нашу сборную».

Ранее Кириленко признавался ТАСС, что, находясь в оптимальном составе, сборная России способна завоевать медали чемпионата мира.