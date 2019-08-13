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13:20 (мск), источник: ТАСС

Кириленко верит в успешное выступление баскетболистов РФ на КМ, несмотря на травмы лидеров

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко верит в успешное выступление сборной России на Кубке мира 2019 года, несмотря на травмы лидеров. Об этом он заявил ТАСС во вторник.

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Источник: РИА "Новости"

Кубок мира пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. В понедельник тренерский штаб сборной России объявил, что защитник Алексей Швед не успевает восстановиться от травмы и пропустит турнир. Также из-за травм не выступят на Кубке мира другие лидеры национальной сборной — защитники Дмитрий Хвостов и Дмитрий Кулагин, центровой Тимофей Мозгов.

«Это национальная команда — будут играть те, кто может, — сказал Кириленко. — Есть вещи, на которые можно повлиять и улучшить, а есть, к сожалению, данности. Но потери потерями, а мы продолжаем верить в нашу сборную».

Ранее Кириленко признавался ТАСС, что, находясь в оптимальном составе, сборная России способна завоевать медали чемпионата мира.

Сборная России на групповом этапе сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.

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