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10:48 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболисты сыграют с албанцами в квалификации чемпионата Европы

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси проведут сегодня заключительный домашний поединок второго раунда квалификации чемпионата Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На площадке минского «Фалькон клуба» подопечные Александра Крутикова примут аутсайдера группы Е команду Албании (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»).

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В первой игре этих соперников в Тиране белорусы одержали уверенную победу со счетом 73:51. После этого белорусы уступили на своей арене команде Дании — 78:81, которая затем у себя дома переиграла албанцев — 95:73. Турнирное положение после двух туров: Дания — 4 очка, Беларусь — 3, Албания — 2.

Составы остальных квалификационных групп: F — Словакия, Кипр, Румыния; G — Великобритания, Люксембург, Косово; Н — Исландия, Португалия, Швейцария.

В основной отборочный раунд континентального первенства выйдут только победители групп. Если команда Беларуси сумеет занять первое место, то попадет в квартет С, где ее соперниками будут сборные Литвы, Бельгии и Чехии.

Финальный этап чемпионата Европы с участием 24 команд пройдет в августе 2021 года на аренах Грузии, Чехии, Германии, Италии.

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