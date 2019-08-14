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14 августа, источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболисты разгромили албанцев в квалификации чемпионата Европы-2021

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси обыграли албанцев в последнем домашнем матче второго раунда квалификации чемпионата Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На площадке минского Falcon Club подопечные Александра Крутикова довольно легко победили аутсайдера группы Е со счетом 97:66 (31:14, 19:13, 21:15, 26:24).

В матче первого круга в Тиране белорусы также были сильнее — 73:51. Кроме того, белорусы уступили в Минске сборной Дании — 78:81, которая затем у себя дома переиграла албанцев — 95:73.

Турнирное положение: Беларусь — 5 очков (3 матча), Дания — 4 (2), Албания — 3 (3).

В решающем поединке за попадание в следующий отборочный этап белорусы 17 августа сыграют в Копенгагене с датчанами. Завершится турнир 21 августа матчем Албания — Дания.

Составы остальных квалификационных групп: F — Словакия, Кипр, Румыния; G — Великобритания, Люксембург, Косово; Н — Исландия, Португалия, Швейцария.

В основной отборочный раунд континентального первенства выйдут только победители групп. Если команда Беларуси сумеет занять первое место, то попадет в квартет С, где ее соперниками будут сборные Литвы, Бельгии и Чехии.

Финальный этап чемпионата Европы с участием 24 команд пройдет в августе 2021 года на аренах Грузии, Чехии, Германии, Италии.

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