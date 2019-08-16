Юношеские сборные Беларуси по баскетболу победили в матчах дивизиона В чемпионатов Европы

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеские сборные Беларуси (U-16) добились побед в матчах дивизиона В чемпионата Европы по баскетболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В черногорской Подгорице белорусские баскетболисты в полуфинале утешительного турнира за 17−24-е места взяли верх над сверстниками из Австрии со счетом 76:56 (20:15, 15:13, 23:12, 18:16). Лучшим в составе победителей стал Кирилл Восковцов, в активе которого 23 очка и 12 подборов под щитами.

Сегодня подопечные Николая Алексеева встретятся с командой Грузии, а завершат турнир 17 августа игрой с одной из сборных пары Кипр — Словакия. На первом этапе белорусы выступили неудачно, заняв лишь 5-е место в группе С — они обыграли только команду Швейцарии (67:39), уступив черногорцам (51:71), датчанам (77:83), исландцам (69:76) и украинцам (65:86).

Сегодня состоятся полуфинальные поединки: Нидерланды — Дания, Польша — Черногория. Путевки в элитный дивизион юношеского первенства континента получит тройка призеров. Финал и матч за 3-е место пройдут 17 августа.

На аналогичном турнире среди девушек в болгарской Софии белорусская дружина в первом матче предварительной группы В разгромила команду Албании — 104:24 (28:12, 32:4, 24:4, 20:4).

Самыми результативными у белорусок стали Мария Анищенко, набравшая 19 очков, и Полина Верабей, у которой на балл меньше.

Сегодня подопечные Ольги Подобед встретятся с баскетболистками Великобритании, которые в первом туре уступили португалкам со счетом 41:46. В субботу, 17 августа, белоруски будут соперничать с австрийками, проигравшими на старте ирландкам — 51:61, 19 августа игра с Португалией, 20 августа — с Ирландией. После завершения первого этапа борьбу за три путевки в элиту европейского первенства продолжат по две лучшие команды из четырех групп.

Четвертьфинальные встречи пройдут 22 августа, полуфиналы — 23 августа, медальные поединки состоятся 24 августа. -0-