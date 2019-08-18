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10:41 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы проиграли датчанам в квалификации баскетбольного чемпионата Европы

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси проиграли датчанам в заключительном матче второго раунда квалификации чемпионата Европы 2021 года и не вошли в основной отборочный этап, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Играя в Копенгагене, белорусы вели по ходу встречи 16 очков, но в итоге провалили концовку и уступили хозяевам со счетом 66:69 (17:7, 20:18, 15:22, 14:22). До этого подопечные Александра Крутикова уступили Дании в Минске — 78:81, а также дважды разгромили Албанию — 73:51 (в гостях) и 97:66 (дома).

Турнирное положение: Дания — 6 очков (3 матча), Беларусь — 6 (4), Албания — 3 (3). В последнем матче группы Е датчане сыграют с албанцами, но независимо от его результата Дания останется на первой позиции и сыграет в основном раунде квалификации Евробаскета. Соперниками датчан в квартете С будут сборные Литвы, Бельгии и Чехии.

Финальный этап чемпионата Европы с участием 24 команд пройдет в августе 2021 года на аренах Грузии, Чехии, Германии, Италии.

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