Российские баскетболисты победили команду Финляндии, став вторыми на товарищеском турнире

Источник: РИА "Новости"

В первом матче, который прошел в субботу, россияне уступили команде Литвы (72:88). Сборная России заняла второе место в турнирной таблице по итогам однокругового турнира. Победила команда Литвы, одержавшая победу в двух матчах, последнее, третье место заняли финны, проигравшие обе встречи.

Матч с командой Финляндии стал последним в подготовительном цикле сборной России перед Кубком мира, ранее россияне выиграли товарищеский турнир в Италии и заняли второе место на турнире в Москве.