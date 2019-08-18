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18 августа, источник: ТАСС

Российские баскетболисты победили команду Финляндии, став вторыми на товарищеском турнире

ТАСС, 18 августа. Сборная России по баскетболу обыграла команду Финляндии со счетом 81:67 во втором матче товарищеского турнира в финском Эспоо.

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Источник: РИА "Новости"

В первом матче, который прошел в субботу, россияне уступили команде Литвы (72:88). Сборная России заняла второе место в турнирной таблице по итогам однокругового турнира. Победила команда Литвы, одержавшая победу в двух матчах, последнее, третье место заняли финны, проигравшие обе встречи.

Матч с командой Финляндии стал последним в подготовительном цикле сборной России перед Кубком мира, ранее россияне выиграли товарищеский турнир в Италии и заняли второе место на турнире в Москве.

Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе турнира россияне встретятся со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

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