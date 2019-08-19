Белорусские баскетболистки потерпели первое поражение на юношеском ЧЕ в дивизионе В, уступив португалкам

Сегодня после трех стартовых викторий белоруски уступили команде Португалии — 33:53. До этого подопечные Ольги Подобед обыграли сверстниц из Австрии — 63:62, Албании — 104:24 и Великобритании — 61:58.
Завтра белоруски завершат групповой этап встречей с Ирландией.
Положение команд: Португалия — 8 очков (4 матча), Беларусь — 7 (4), Ирландия — 5 (3), Австрия — 5 (4), Великобритания — 4 (3), Албания — 4 (4).
После завершения первого этапа борьбу за три путевки в элиту европейского первенства продолжат по две лучшие команды из четырех групп. Четвертьфинальные встречи пройдут 22 августа, полуфиналы — 23 августа, медальные поединки состоятся 24 августа.