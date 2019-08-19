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19 августа, источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболистки потерпели первое поражение на юношеском ЧЕ в дивизионе В, уступив португалкам

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки юношеской сборной Беларуси (U-16) потерпели первое поражение в дивизионе В первенства Европы в Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня после трех стартовых викторий белоруски уступили команде Португалии — 33:53. До этого подопечные Ольги Подобед обыграли сверстниц из Австрии — 63:62, Албании — 104:24 и Великобритании — 61:58.

Завтра белоруски завершат групповой этап встречей с Ирландией.

Положение команд: Португалия — 8 очков (4 матча), Беларусь — 7 (4), Ирландия — 5 (3), Австрия — 5 (4), Великобритания — 4 (3), Албания — 4 (4).

После завершения первого этапа борьбу за три путевки в элиту европейского первенства продолжат по две лучшие команды из четырех групп. Четвертьфинальные встречи пройдут 22 августа, полуфиналы — 23 августа, медальные поединки состоятся 24 августа.

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