Нигерийские баскетболисты поедут на Кубок мира, несмотря на финансовые проблемы

Нигерийские баскетболисты выступят в одной группе со сборной России и командами Аргентины и Южной Кореи.

Ранее игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» Чимези Мету и бывший игрок НБА Экпе Удо, выступающий сейчас в Китае, выразили в социальных сетях обеспокоенность финансовым положением своей национальной сборной.