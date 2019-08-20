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20 августа, источник: Чемпионат.com

Нигерийские баскетболисты поедут на Кубок мира, несмотря на финансовые проблемы

Сборная Нигерии, несмотря на финансовые затруднения, примет участие в Кубке мира по баскетболу, который пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября, сообщает Eurohoops.

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Нигерийские баскетболисты выступят в одной группе со сборной России и командами Аргентины и Южной Кореи.

Ранее игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» Чимези Мету и бывший игрок НБА Экпе Удо, выступающий сейчас в Китае, выразили в социальных сетях обеспокоенность финансовым положением своей национальной сборной.

Однако, по данным источника, в настоящий момент все проблемы решены. И мужская команда Нигерии, за которую должны выступить Майкл Эрик, Джош Окоги, Аль-Фарук Амину, примет участие в соревнованиях.

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