Сборная России по баскетболу поддержала экс-тренера Блатта

Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник 60-летний Блатт опубликовал открытое письмо, в котором объявил о своем диагнозе. В среду в Новогорске проходит открытая тренировка мужской сборной России, которая станет последним мероприятием для прессы перед вылетом команды в Китай на Кубок мира.

Как сообщил в своем аккаунте в Instagram пресс-атташе сборной России Антон Соломин, все игроки команды в среду будут носить футболки с надписью «Play hard. Play with heart #DavidStayStrong» (Играй усердно. Играй с сердцем. Дэвид оставайся сильным).

Блатт работал в России с московским и петербургским «Динамо», а с 2006 по 2012 год возглавлял национальную сборную, которую привел к победе на чемпионате Европы-2007 и бронзовым медалям Олимпийских игр-2012.