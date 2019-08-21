В сборной России подтвердили, что Боломбой пропустит Кубок мира в Китае

Турнир пройдет в восьми городах Китая в период с 31 августа по 15 сентября. Сборная России на первом групповом этапе сыграет в квартете B, матчи которого пройдут в Ухани. Россияне 31 августа встретятся с командой Нигерии, а 2 и 4 сентября — с соперниками из Южной Кореи и Аргентины соответственно. Боломбой пропустил контрольные матчи сборной России, проходившие 17—18 августа в финском Эспоо.