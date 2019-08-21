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21 августа, источник: Спорт РИА Новости

В сборной России подтвердили, что Боломбой пропустит Кубок мира в Китае

НОВОГОРСК (Московская область), 21 авг — РИА Новости, Семен Галькевич. Центровой сборной России по баскетболу Джоэл Боломбой из-за проблем со стопой не сможет выступить на Кубке мира в Китае, сообщили РИА Новости в пресс-службе национальной команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Турнир пройдет в восьми городах Китая в период с 31 августа по 15 сентября. Сборная России на первом групповом этапе сыграет в квартете B, матчи которого пройдут в Ухани. Россияне 31 августа встретятся с командой Нигерии, а 2 и 4 сентября — с соперниками из Южной Кореи и Аргентины соответственно. Боломбой пропустил контрольные матчи сборной России, проходившие 17—18 августа в финском Эспоо.

«Боломбой пропустит Кубок мира из-за проблем со стопой», — сообщили РИА Новости в пресс-службе команды.

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