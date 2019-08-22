Белорусские баскетболистки одолели румынок на юношеском чемпионате Европы в дивизионе В

Источник: РИА "Новости"

Сегодня подопечные Ольги Подобед встречались с командой Румынии и выиграли с минимальным перевесом — 53:52 (10:10, 19:16, 12:13, 12:13). Самой результативной в составе дружины стала Владислава Кушнер, набравшая 13 очков.

Завтра белоруски сыграют с баскетболистками Израиля, победившими сегодня сборную Нидерландов — 71:54.

На первом этапе континентального первенства белорусские баскетболистки заняли 4-е место в предварительной группе В, обыграв команды Австрии (63:62), Албании (104:24), Великобритании (61:58) и уступив сверстницам из Португалии (33:53) и Ирландии (59:67).

Сегодня уже состоялись два четвертьфинальных матча: Словения — Великобритания — 57:40, Норвегия — Украина — 68:50. Позже пройдут еще две встречи за выход в полуфинал: Португалия — Сербия, Болгария — Хорватия. Путевки в элитный дивизион получат три призера.