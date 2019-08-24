Сборная США потерпела первое поражение с 2006 года, проиграв австралийцам

Встреча, прошедшая в Мельбурне, завершилась со счетом 98:94 (23:26, 25:23, 30:27, 20:18) в пользу сборной Австралии. В составе победителей 30 очков набрал Пэтти Миллс. У команды США 22 очками отметился Кемба Уокер.

На игре, которая проходила на многоцелевом стадионе в Мельбурне, присутствовали 52 079 зрителей. Как сообщает АП, это поражение стало для американцев первой неудачей на крупных турнирах или в рамках товарищеских матчей с 2006 года, когда сборная США уступила грекам в полуфинале чемпионата мира.