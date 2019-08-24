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12:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная США потерпела первое поражение с 2006 года, проиграв австралийцам

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сборная США по баскетболу уступила команде Австралии в товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку мира-2019, который стартует в конце августа в Китае.

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Встреча, прошедшая в Мельбурне, завершилась со счетом 98:94 (23:26, 25:23, 30:27, 20:18) в пользу сборной Австралии. В составе победителей 30 очков набрал Пэтти Миллс. У команды США 22 очками отметился Кемба Уокер.

На игре, которая проходила на многоцелевом стадионе в Мельбурне, присутствовали 52 079 зрителей. Как сообщает АП, это поражение стало для американцев первой неудачей на крупных турнирах или в рамках товарищеских матчей с 2006 года, когда сборная США уступила грекам в полуфинале чемпионата мира.

Кубок мира по баскетболу пройдет 31 августа — 15 сентября в Китае.

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