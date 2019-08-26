Российские баскетболисты проиграли команде Аргентины в товарищеском матче

В ходе подготовки к Кубку мира россияне выиграли товарищеский турнир в Италии и заняли вторые места на турнире в Москве и Финляндии. Последний контрольный матч подопечные Сергея Базаревича сыграют со сборной Испании, встреча пройдет 28 августа, начало — 19:00 мск.