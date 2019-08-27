«Играли ужасно, нападение плохое». Почему все еще стоит верить в сборную России?

Источник: Чемпионат.com

Сборная России уже в Китае, путь до которого был не самым простым. Причём во всех смыслах. Во-первых, мы прошли тяжелейший отборочный этап, где всё решалось в последних матчах. Во-вторых, именно путь до Поднебесной занял у нашей команды много сил: длительный перелёт, а после ещё многочасовой переезд до Нинбо, который наши парни совершили на автомобилях. В каждом транспортном средстве находилось по двое игроков главной команды страны, и это вместе с разницей в часовых поясах и климатов, конечно, не могло не сказаться на их физическом состоянии.

В Китай мы прилетели немного заранее (Кубок мира стартует 31 августа), чтобы в боевом режиме провести ещё два товарищеских матча.

Первым соперником должна была стать Аргентина, являющаяся нашим соперником на первой групповой стадии.

Ещё в Новогорске главный тренер Серегей Базаревич ломал голову над тем, какую тактику избрать в этом матче.

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«С учётом молодости наших разыгрывающих пытаемся сместить розыгрыш больше в сторону более высоких баскетболистов. Впереди у нас ещё два матча с сильными соперниками. Правда, не знаю, как быть с Аргентиной — что показывать ей, а что нет», — говорил коуч пресс-службе РФБ.

Но куда более важной деталью была фраза о «смещении розыгрыша в сторону более высоких баскетболистов». Фактически тренер уже тогда, после турнира в Финляндии, дал понять, как будет (или должна) действовать его команда. Компенсировать отсутствие тройки Швед — Кулагин — Хвостов должны были Фридзон, Курбанов, Карасёв, Воронцевич, которые способны атаковать с периметра и вскрывать оборону соперника проходами.

И вот против Аргентины, в которой ещё сохранились остатки золотого состава, победившего на Играх-2004, в старте нашей команды появился дебютант Григорий Мотовилов из Суперлиги. Наверное, у растерянности разыгрывающего есть оправдания, только вот какая разница? Никто не будет жалеть нас во время официальных матчей.

Мотовилов, справедливости ради, исправился очень быстро. Защитник был очень активен и не стеснялся брать ответственность на себя. Чувствуется, что тренерский штаб даёт ему определённую свободу в принятии решений. В результате Григорий стал самым результативным игроком матча с 14 очками.

Во всех товарищеских матчах команда Базаревича любила пострелять в соперника издали.

И практически всегда случался момент, когда именно за счёт дальней артиллерии нам удавалось совершать рывок. Это уже даже был какой-то наш фирменный стиль, очень напоминавший «Уорриорз». Но именно против аргентинцев что-то пошло не так. Нельзя сказать, что опека латиноамериканцев была сверхжёсткой. Россияне выпустили 25 попыток и попали в каждой пятой — абсолютно не тот процент, который позволяет рассчитывать на дальние попытки как на реальное оружие в борьбе с превосходящими силами соперников.

Местами наша защита (речь про показательные моменты в третьей четверти) была поистине элитной. Тут сложно выделить кого-то одного. Приятно, что защищалась вся команда, и это сказалось на счёте: двузначную разницу мы сократили до 7 очков, и казалось, что вот-вот и победа снова будет в кармане сборной России. Но нет.

Михаил Кулагин пока по непонятным причинам провалил свой отрезок в 4-й десятиминутке, позволив погоне россиян не только остановиться, но и сначала вернуться на исходные позиции, а после счёт и вовсе стал неприличным — 64:81.

Из позитивного. Мы действительно какое-то время можем и любим обороняться. Россияне мешают системы защиты, грамотно размениваются и подстраховывают. Важно подчеркнуть, что всё это пока на непродолжительное время, за которым обязательно следует провал. Сродни тому, который случился в концовке.

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Андрей Зубков показал, за что его ценили «Химки», переманивая из «Локо», а после и «Зенит», переманивая из «Химок». Универсальный большой способен атаковать с любой дистанции, подбирать, проходить и защищаться. В матче с Аргентиной его действия, вкупе с активностью и расторопностью тёзки Воронцевича, позволили России успешно догонять.

После «-21» расстраиваться не стоит. Возможно, автор этих строк излишне оптимистичен и как пионер верит в стойкость духа российского игрока (да). Но не стоит забывать, что столь внушительная разница случилась лишь в заключительном отрезке. А на действия наших парней влиял не только соперник, но и акклиматизация вместе с длинным перелётом и переездом.

Аргентина, пожалуй, фаворит нашей группы. Товарищеский спарринг показал, что фавориты нам как минимум по зубам. И об этом сказал Сергей Базаревич после матча.

«Временами мы играли нормально, а иногда — откровенно ужасно. Это отличный урок для нас. Нужно привести свою игру в порядок. Может быть, где-то сказалась смена часовых поясов и еще что-то, но игроки выглядели тяжёлыми. И нам нужно улучшать эффективность нападения — сегодня оно было плохим.

Ещё есть немного времени до начала Кубка мира. Аргентина — сильная команда с опытными игроками, а молодость наших защитников стала одной из причин большого количества потерь сегодня. Мы продолжали терять важных игроков в течение подготовки, и нам самим нужно понять, чего стоит ожидать от нашей команды. Поэтому сейчас важен просто каждый следующий матч. Нужно бороться, показывать характер, играть с хорошей мотивацией и настроем.

Не хочу говорить о результате. Если мы соберём команду воедино, будем показывать такой баскетбол, который показывали моментами сегодня и в других контрольных матчах, то у нас всё будет в порядке, — приводит РФБ слова главного тренера мужской сборной.