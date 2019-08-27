«Играли ужасно, нападение плохое». Почему все еще стоит верить в сборную России?
Наш соперник по групповому этапу Кубка мира прямо сейчас на голову сильнее нас. Но там есть ещё две команды, которые нужно проходить.
Наш соперник по групповому этапу Кубка мира прямо сейчас на голову сильнее нас. Но там есть ещё две команды, которые нужно проходить.
Сборная России уже в Китае, путь до которого был не самым простым. Причём во всех смыслах.
Первым соперником должна была стать Аргентина, являющаяся нашим соперником на первой групповой стадии.
Ещё в Новогорске главный тренер Серегей Базаревич ломал голову над тем, какую тактику избрать в этом матче.
«С учётом молодости наших разыгрывающих пытаемся сместить розыгрыш больше в сторону более высоких баскетболистов. Впереди у нас ещё два матча с сильными соперниками. Правда, не знаю, как быть с Аргентиной — что показывать ей, а что нет», — говорил коуч
Но куда более важной деталью была фраза о «смещении розыгрыша в сторону более высоких баскетболистов». Фактически тренер уже тогда, после турнира в Финляндии, дал понять, как будет (или должна) действовать его команда. Компенсировать отсутствие тройки Швед — Кулагин — Хвостов должны были Фридзон, Курбанов, Карасёв, Воронцевич, которые способны атаковать с периметра и вскрывать оборону соперника проходами.
И вот против Аргентины, в которой ещё сохранились остатки золотого состава, победившего на Играх-2004, в старте нашей команды появился дебютант Григорий Мотовилов из Суперлиги. Наверное, у растерянности разыгрывающего есть оправдания, только вот какая разница? Никто не будет жалеть нас во время официальных матчей.
Мотовилов, справедливости ради, исправился очень быстро. Защитник был очень активен и не стеснялся брать ответственность на себя. Чувствуется, что тренерский штаб даёт ему определённую свободу в принятии решений. В результате Григорий стал самым результативным игроком матча с 14 очками.
И практически всегда случался момент, когда именно за счёт дальней артиллерии нам удавалось совершать рывок. Это уже даже был
Местами наша защита (речь про показательные моменты в третьей четверти) была поистине элитной. Тут сложно выделить
Михаил Кулагин пока по непонятным причинам провалил свой отрезок в 4-й десятиминутке, позволив погоне россиян не только остановиться, но и сначала вернуться на исходные позиции, а после счёт и вовсе стал неприличным — 64:81.
Из позитивного. Мы действительно
Андрей Зубков показал, за что его ценили «Химки», переманивая из «Локо», а после и «Зенит», переманивая из «Химок». Универсальный большой способен атаковать с любой дистанции, подбирать, проходить и защищаться. В матче с Аргентиной его действия, вкупе с активностью и расторопностью тёзки Воронцевича, позволили России успешно догонять.
После «-21» расстраиваться не стоит. Возможно, автор этих строк излишне оптимистичен и как пионер верит в стойкость духа российского игрока (да). Но не стоит забывать, что столь внушительная разница случилась лишь в заключительном отрезке. А на действия наших парней влиял не только соперник, но и акклиматизация вместе с длинным перелётом и переездом.
«Временами мы играли нормально, а иногда — откровенно ужасно. Это отличный урок для нас. Нужно привести свою игру в порядок. Может быть,
Ещё есть немного времени до начала Кубка мира. Аргентина — сильная команда с опытными игроками, а молодость наших защитников стала одной из причин большого количества потерь сегодня. Мы продолжали терять важных игроков в течение подготовки, и нам самим нужно понять, чего стоит ожидать от нашей команды. Поэтому сейчас важен просто каждый следующий матч. Нужно бороться, показывать характер, играть с хорошей мотивацией и настроем.
Не хочу говорить о результате. Если мы соберём команду воедино, будем показывать такой баскетбол, который показывали моментами сегодня и в других контрольных матчах, то у нас всё будет в порядке, — приводит РФБ слова главного тренера мужской сборной.
Хочется верить, что работу над ошибками мы увидим уже в следующем контрольном матче 28 августа против мощнейшей Испании.