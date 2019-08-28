Объявлен состав сборной России по баскетболу на Кубок мира

В окончательный состав не вошли баскетболисты пермской «Пармы» Александр Платунов и Артем Забелин. Из-за травм Кубок мира пропустят основные игроки сборной России — Тимофей Мозгов, Алексей Швед, Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин и Джоэл Боломбой.