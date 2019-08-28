Объявлен состав сборной России по баскетболу на Кубок мира
ТАСС, 28 августа. Тренерский штаб сборной России по баскетболу определился с составом команды на предстоящий Кубок мира. Об этом сообщает
ТАСС, 28 августа. Тренерский штаб сборной России по баскетболу определился с составом команды на предстоящий Кубок мира. Об этом сообщает
Окончательный состав выглядит следующим образом: защитники — Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье»), Андрей Сопин (МБА), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»); форварды — Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Сергей Карасев («Химки»); центровые — Евгений Валиев («Химки»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).
Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе турнира россияне встретятся со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.