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28 августа, источник: ТАСС

Объявлен состав сборной России по баскетболу на Кубок мира

ТАСС, 28 августа. Тренерский штаб сборной России по баскетболу определился с составом команды на предстоящий Кубок мира. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Окончательный состав выглядит следующим образом: защитники — Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье»), Андрей Сопин (МБА), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»); форварды — Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Сергей Карасев («Химки»); центровые — Евгений Валиев («Химки»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).

В окончательный состав не вошли баскетболисты пермской «Пармы» Александр Платунов и Артем Забелин. Из-за травм Кубок мира пропустят основные игроки сборной России — Тимофей Мозгов, Алексей Швед, Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин и Джоэл Боломбой.

Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе турнира россияне встретятся со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

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