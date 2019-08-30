Чего ждать от России на ЧМ-2019. Минимум и максимум

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная России пропустила прошлый чемпионат мира, так что выход на нынешний турнир сам по себе может считаться некоторым успехом. Однако, если наша команда в Китае проиграет все пять гарантированных ей матчей, это навряд ли кого-то устроит. Все же россияне — четвертьфиналисты ЧМ-2010, полуфиналисты ЧЕ-2017 и на клубном уровне претендуют на лидерство на континенте. В общем, экстремальный провал мы рассматривать не будем. А, если он, не дай бог, случится, — поплачем вместе.

Задача минимум

Впечатление от чемпионата будет зависеть не только от счета на табло, но и от самоотдачи команды. Но на таком большом турнире все же первичен результат, который на сей раз завязан на олимпийскую квалификацию. Напрямую отобраться на Игры-2020 в Китае малореально. Для этого надо попасть в топ-2 европейских сборных — это, скорее всего, минимум полуфинал ЧМ-2019. Что, с учетом наших кадровых проблем, делает такую задачу в сродни подвигу. Так что программой-минимум логично считать выход из группы в первом раунде, что гарантирует участие в дополнительном олимпийском квалификационном турнире, где будет разыгрываться еще четыре путевки на Игры-2020.

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С борьбой за Олимпиаду в любом случае будет очень сложно, но, в случае выхода в Топ-16 на чемпионате мира, мы хотя бы отсрочим эту проблему до следующего года. Кроме того, преодоление первого барьера ЧМ-2019 — это некий уровень, показав который наша сборная может считать задачу-минимум выполненной. Для выполнения этой миссии необходимо занять в группе В первое или второе место. Мешать нам в первую очередь будут сборные Аргентины и Нигерии. Корейцев — третью по силе команду Азии — все дружно записывают в аутсайдеры. Хоть в их заявке и есть один натурализованный американец, если мы уступим этой команде, то делать на Олимпиаде нам просто нечего.

Состав аргентинцев не кажется таким грозным, как во времена Ману Джинобли, но все же это фаворит нашей группы, и в товарищеском матче накануне ЧМ-2019 южноамериканцы обыграли россиян в одну калитку. Нигерия, за которую выступают несколько игроков НБА нигерийского происхождения, тоже грозная сила. Конечно, если разберется со своими внутренними конфликтами. В общем, для выхода во второй этап тоже придется помучится и успех в этом деле вовсе не гарантирован. Но задача видится реальной, ее невыполнение должно квалифицироваться как провал.

Посильная задача

Наш состав сильно ослаблен травмами, поколенческими и системными проблемами нашего баскетбола, но наш уровень не подлежит сомнению, и жеребьевка для России сложилась вполне благоприятно. В случае выхода во второй групповой раунд мы оказываемся в одной компании с командами из группы А (Кот Д’Ивуар, Польша, Венесуэла, Китай). Скорее всего, нашими соперниками за два места в плей-офф при таком раскладе станут Аргентина (пойдет в зачет матч, сыгранный на первом этапе) и хозяева — китайцы. Невозможным преодоление этого барьера не кажется. В конце концов, мы уже доходили до этой стадии девять лет назад. И состав тогда был не многим солиднее нынешнего. На ЧМ-2010, например, не поехали Андрей Кириленко и Джон Роберт Холден.

Задача-максимум

Конечно, все мы желаем нашей сборной стать чемпионами мира, но, будем реалистами. В рейтинге ФИБА россияне находятся на 10-м месте. А это значит, что даже выход в полуфинал в Китае будет суперуспехом. А если это позволит еще и напрямую квалифицироваться на Олимпиаду (где нас не было с Лондона-2012), то игроков вместе с тренерами можно сразу представлять к орденам. Хотя наша победа над испанцами на разогревочном турнире в Нинбо не должна никого обманывать.

Шансов, конечно, мало. Ведь есть американцы, которые рано или поздно разберутся с текущими проблемами. Есть крутые сборные Сербии и Испании. Есть крепкие команды Франции и Литвы. Есть Греция и Аргентина, стоящие выше нас в рейтинге. Есть австралийцы, обыгравшие США в товарищеском матче. В общем, будет непросто и в двух групповых раундах, и тем более — в четвертьфинале, если мы туда доберемся. Нашими соперниками в четвертьфинале теоретически могут стать испанцы или сербы. Но при этом полуфинал как задача-максимум все равно не выглядит фантастикой.

Кто попадет на Олимпиаду-2020.

Участники мужского турнира в Токио

Япония — хозяин.

7 участников ЧМ-2019, лучшие команды регионов: Европа (2 сборные из 12), Америка (2/7), Африка (1/5), Азия (1/5), Океания (½).

4 победителя четырех квалификационных турниров, которые состоятся 6—12 июля 2020 года.

Участниками квалификационных турниров (четыре турнира по 6 команд в каждом) становятся:

— 16 лучших команд на чемпионате мира из тех, кто не заработал прямой путевки (все участники второго группового раунда + еще несколько лучших участников турнира за 17−32 места, в зависимости от континентального расклада в распределении прямых путевок).