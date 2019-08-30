Сборная без мечты. Американцы и 10 звезд чемпионата мира

Завтра в Китае стартует чемпионат мира по баскетболу, а в воскресенье свой первый матч проведет самый крутой его участник — сборная США. Правда, сейчас мало у кого повернется язык назвать эту команду традиционным прозвищем «дрим тим». Если Олимпиады еще как-то могут заинтересовать звезд НБА, то чемпионаты мира давно стали им до лампочки. Как и остальные международные турниры. На Кубок Америки-2017 янки, вообще, без раздумий, отвезли сборную D-лиги.

Раньше у нас еще был шанс увидеть звезд второго эшелона и ролевиков: Грэйнджера, Гэя, Фарида и других. Сейчас и об этом мечтать не приходится. Практически все, кто хоть как-то соответствует звездному статусу, турнир в Китае прогуляют.

Сборище ноунеймов

Еще при первом объявлении состава сборной в июне, стало понятно, что на роль «дрим-тим» эта команда не потянет даже с горчичкой. Из первоначального ростера пропали Леброн, Стеф, Кавай, Кайри, Уэстбрук, Дрэймонд, Пол Джордж… Кто-то просто отказался, у кого-то внезапно возникли травмы, едва совместимые с жизнью. У одних усталость, других замучили семейные проблемы.

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Дальше проблемы у тренера сборной Грегга Поповича стали нарастали с быстротой снежного кома. Те, кто претендовал на роль звезд стали сливаться из этой сборной один за другим. Харден, Дэвис, Лиллард, Бил. Позже — Лав, Гордон, Макколлум. Числившиеся в расширенном списке Тобайс Харрис и Дерозан. Уильямсон не поехал в «Селект-Тим»… Словом, список отказников намного превысил число тех, кто согласился. Как в считалочке про негритят, остался один Кемба Уокер.

В итоге, под рукой у Поповича — самый слабый состав из сборных США, собранных когда-либо из игроков НБА. И самая слабая команда. Поэтому, поражение от Австралии, полученное 24 августа (оно прервало победную серию американской сборной на международной арене, продолжавшуюся с 2006-го года), даже не особо удивило. Более того, организаторам матча, проходившего в Мельбурне, пришлось выплатить денежную компенсацию части зрителей — им обещали суперзвезд, включая Карри и Джеймса. А вместо этого им показали сборище ноунеймов.

Без сомнений, эта команда в Китае будет постепенно адаптироваться к правилам ФИБА, и набирать по ходу турнира силу. Но никаких гарантий по поводу золотых медалей на этот раз будет — в отличие от былых лет. За кем же следить на турнире в Китае, если не за американцам? «СЭ» предлагает свою десятку игроков. Все они выступают в НБА, но на чемпионате мира будут играть за сборные своих стран.

Десять звезд чемпионата мира

Ключевая фраза: Яннис Адетокумбо, Греция. Легкий форвард, 24 года, «Милуоки», НБА.

Источник: AFP 2019

На данный момент — просто лучший баскетболист мира. По итогам минувшего сезона, грек с нигерийскими корнями, был признан MVP в НБА. В сезоне 2016/17 Янис стал первым в истории лиги баскетболистом, который вошел в топ-20 лучших игроков сезона по очкам, подборам, передачам, перехватам и блок-шотам.

Ключевая фраза: Никола Йокич, Сербия. Мощный форвард, 24 года, «Денвер», НБА.

Источник: AFP 2019

Лидирует среди всех европейцев по количеству трипл-даблов в истории НБА и входит в топ-15 по этому показателю среди всех игроков. 9 июля 2018 года Йокич подписал пятилетний контракт с «Денвером» на максимальную сумму в 148 миллионов долларов. На Олимпиаде — 2016 с командой Сербии завоевал серебряные медали, проиграв в финале только сборной США.

Патрик Миллс, Австралия. Разыгрывающий защитник, 31 год, «Сан-Антонио», НБА.

Источник: AFP 2019

На олимпийском турнире 2012 года стал лучшим бомбардиром, набирая 21,2 очка за матч, опередив даже Кевина Дюранта. 30 очков Миллса совсем недавно остановили победную серию США из 78 матчей.

Руди Гобер, Франция. Центровой, 27 лет, «Юта», НБА.

Источник: AFP 2019

Последние два сезона признавался в НБА лучшим игроком оборонительного плана. Также в минувшем сезоне установил новый рекорд лиги по количеству данков.

Рики Рубио, Испания. Разыгрывающий защитник, 28 лет, «Финикс», НБА.

Источник: AFP 2019

Профессиональную карьеру начал в 15 лет, дебютировав за «Ховентуд». В 18 лет стал самым юным игроком, когда-либо игравшим в финале баскетбольного олимпийского турнира (2008-й год). Один из самых ярких разыгрывающих современности.

Данило Галлинари, Италия. Мощный форвард, 31 год, «Оклахома», НБА.

Источник: AFP 2019

Универсальный баскетболист, способный проявить себя на любой позиции, чаще всего играет как легкий форвард. В 2017-м году, выступая за «Денвер», набрал 34 очка за одну четверть.

Богдан Богданович, Сербия. Атакующий защитник, 27 лет, «Сакраменто», НБА.

Источник: AFP 2019

Один из явных претендентов на звание лучшего бомбардира чемпионата мира. В 2017-м году был признан лучшим игроком Европы по версии eurobascet.com. Со сборной Сербии выигрывал серебро на чемпионате мира — 2014, Евро — 2017 и Олимпиаде — 2016.

Никола Вучевич, Черногория. Центровой, 28 лет, «Орландо», НБА.

Источник: AFP 2019

Элитный «центр» сильнейшей лиги мира. В минувшем сезоне принимал участие в Матче звезд НБА. В 2012-м году за игру сделал 29 подборов. Много забивает.

Йонас Валанчюнас, Литва. Центровой, 27 лет, «Мемфис», НБА.

Источник: Reuters

В дебютном матче за сборную Литвы набрал 26 очков и сделал 11 подборов. На чемпионатах Европы — 2013 и 2015 входил в символическую сборную турниров.

Марк Газоль, Испания. Центровой, 34 года, «Торонто», НБА.

Источник: AFP 2019

В составе «Рэпторс» в этом сезоне выиграл чемпионат НБА. За национальную сборную выступает уже 13 лет. Выигрывал чемпионат мира (2006) и Европы (2009, 2011), дважды добывал серебро Олимпиады (2008, 2012).