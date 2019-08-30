Сборная без мечты. Американцы и 10 звезд чемпионата мира
За кем следить на главном турнире четырехлетия, помимо сборной России.
За кем следить на главном турнире четырехлетия, помимо сборной России.
Завтра в Китае стартует чемпионат мира по баскетболу, а в воскресенье свой первый матч проведет самый крутой его участник — сборная США. Правда, сейчас мало у кого повернется язык назвать эту команду традиционным прозвищем «дрим тим». Если Олимпиады еще
Еще при первом объявлении состава сборной в июне, стало понятно, что на роль «дрим-тим» эта команда не потянет даже с горчичкой. Из первоначального ростера пропали Леброн, Стеф, Кавай, Кайри, Уэстбрук, Дрэймонд, Пол Джордж…
Дальше проблемы у тренера сборной Грегга Поповича стали нарастали с быстротой снежного кома. Те, кто претендовал на роль звезд стали сливаться из этой сборной один за другим. Харден, Дэвис, Лиллард, Бил. Позже — Лав, Гордон, Макколлум. Числившиеся в расширенном списке Тобайс Харрис и Дерозан. Уильямсон не поехал в «Селект-Тим»… Словом, список отказников намного превысил число тех, кто согласился. Как в считалочке про негритят, остался один Кемба Уокер.
В итоге, под рукой у Поповича — самый слабый состав из сборных США, собранных
Без сомнений, эта команда в Китае будет постепенно адаптироваться к правилам ФИБА, и набирать по ходу турнира силу. Но никаких гарантий по поводу золотых медалей на этот раз будет — в отличие от былых лет. За кем же следить на турнире в Китае, если не за американцам? «СЭ» предлагает свою десятку игроков. Все они выступают в НБА, но на чемпионате мира будут играть за сборные своих стран.
На данный момент — просто лучший баскетболист мира. По итогам минувшего сезона, грек с нигерийскими корнями, был признан MVP в НБА. В сезоне 2016/17 Янис стал первым в истории лиги баскетболистом, который вошел в топ-20 лучших игроков сезона по очкам, подборам, передачам, перехватам и
Лидирует среди всех европейцев по количеству
На олимпийском турнире 2012 года стал лучшим бомбардиром, набирая 21,2 очка за матч, опередив даже Кевина Дюранта. 30 очков Миллса совсем недавно остановили победную серию США из 78 матчей.
Последние два сезона признавался в НБА лучшим игроком оборонительного плана. Также в минувшем сезоне установил новый рекорд лиги по количеству данков.
Профессиональную карьеру начал в 15 лет, дебютировав за «Ховентуд». В 18 лет стал самым юным игроком,
Универсальный баскетболист, способный проявить себя на любой позиции, чаще всего играет как легкий форвард. В 2017-м году, выступая за «Денвер», набрал 34 очка за одну четверть.
Один из явных претендентов на звание лучшего бомбардира чемпионата мира. В 2017-м году был признан лучшим игроком Европы по версии eurobascet.com. Со сборной Сербии выигрывал серебро на чемпионате мира — 2014, Евро — 2017 и Олимпиаде — 2016.
Элитный «центр» сильнейшей лиги мира. В минувшем сезоне принимал участие в Матче звезд НБА. В 2012-м году за игру сделал 29 подборов. Много забивает.
В дебютном матче за сборную Литвы набрал 26 очков и сделал 11 подборов. На чемпионатах Европы — 2013 и 2015 входил в символическую сборную турниров.
В составе «Рэпторс» в этом сезоне выиграл чемпионат НБА. За национальную сборную выступает уже 13 лет. Выигрывал чемпионат мира (2006) и Европы (2009, 2011), дважды добывал серебро Олимпиады (2008, 2012).
Игорь Гурфинкель.