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31 августа, источник: Спорт РИА Новости

Сербы стартовали на Кубке мира по баскетболу с победы над Анголой

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сербские баскетболисты стартовали на Кубке мира, который проходит, а Китае, с победы над командой Анголы.

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Встреча группы D завершилась со счетом 105:59 (29:20, 21:12, 28:15, 27:12) в пользу сербов, в составе которых дабл-дабл сделал Бобан Марьянович (12 очков, 10 подборов), 24 очка набрал Богдан Богданович. У ангольцев 15 очков набрал Карлос Мораис.

В понедельник ангольцы сыграют с итальянцами, сербы — с филиппинцами.

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