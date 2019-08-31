Сербы стартовали на Кубке мира по баскетболу с победы над Анголой
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сербские баскетболисты стартовали на Кубке мира, который проходит, а Китае, с победы над командой Анголы.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сербские баскетболисты стартовали на Кубке мира, который проходит, а Китае, с победы над командой Анголы.
Встреча группы D завершилась со счетом 105:59 (29:20, 21:12, 28:15, 27:12) в пользу сербов, в составе которых
В понедельник ангольцы сыграют с итальянцами, сербы — с филиппинцами.