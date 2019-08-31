Сборная России обыграла команду Нигерии в первом матче Кубка мира по баскетболу

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком в составе российской команды стал защитник ЦСКА Михаил Кулагин, набравший 16 очков (реализовал четыре трехочковых броска). У нигерийцев 18 очков набрал Джош Окоги. В составе сборной Нигерии выступают три игрока из Национальной баскетбольной ассоциации: Окоги («Миннесота»), Аль-Фарук Амину («Орландо») и Чимези Мету («Сан-Антонио»).

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В другой встрече группы В сборная Аргентины сыграет против команды Южной Кореи позднее в субботу. Во втором туре россияне встретятся с баскетболистами из Южной Кореи, а аргентинцы сыграют против нигерийцев, оба матча пройдут 2 сентября.

Сборная России в пятый раз принимает участие в мировом первенстве. В четвертый раз российская команда смогла одержать победу в стартовом матче турнира, ранее с побед россияне начинали в 1994, 1998 и 2010 годах. Единственное поражение в первом матче на чемпионате сборная России потерпела в 2002 году в США, когда уступила команде Новой Зеландии, в итоге заняв 10-е место.

Кубок мира проходит в восьми китайских городах — Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу. На предварительном этапе 32 команды разделены на восемь групп, во второй групповой раунд выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета. По итогам Кубка мира семь команд завоюют олимпийские лицензии на Игры-2020.