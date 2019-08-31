Сергей Базаревич: Рад, что команда проявила характер
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился впечатлениями от победы над сборной Нигерии (82:77) в первом туре групповой стадии чемпионата мира в Китае.
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился впечатлениями от победы над сборной Нигерии (82:77) в первом туре групповой стадии чемпионата мира в Китае.
— Нельзя было обойтись без нерва, у Нигерии хорошая атлетичная команда. Нам местами не хватало опыта, делали ошибки, и я рад, что команда проявила характер, ветераны забили важные очки. Мы верили в то, что можем, и добились результата, — сказал Базаревич в эфире телеканала «Матч ТВ».
В следующем туре 2 сентября подопечные Сергея Базаревича сыграют с командой Южной Кореи.