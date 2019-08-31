Сергей Базаревич: Рад, что команда проявила характер

— Нельзя было обойтись без нерва, у Нигерии хорошая атлетичная команда. Нам местами не хватало опыта, делали ошибки, и я рад, что команда проявила характер, ветераны забили важные очки. Мы верили в то, что можем, и добились результата, — сказал Базаревич в эфире телеканала «Матч ТВ».