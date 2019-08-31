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31 августа, источник: Матч ТВ

Сергей Базаревич: Рад, что команда проявила характер

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился впечатлениями от победы над сборной Нигерии (82:77) в первом туре групповой стадии чемпионата мира в Китае.

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Источник: РИА "Новости"

— Нельзя было обойтись без нерва, у Нигерии хорошая атлетичная команда. Нам местами не хватало опыта, делали ошибки, и я рад, что команда проявила характер, ветераны забили важные очки. Мы верили в то, что можем, и добились результата, — сказал Базаревич в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре 2 сентября подопечные Сергея Базаревича сыграют с командой Южной Кореи.

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