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31 августа, источник: Спорт-Экспресс

Неуправляемые монстры из НБА. Кого победила Россия

Россияне вырвали победу у более звездного соперника благодаря дисциплине и организованности.

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Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат мира. Группа В. 1-й тур

Россия — Нигерия — 82:77 (18:13, 22:22, 18:23, 24:19)

Россия: М. Кулагин (16), Воронцевич (14), Зубков (12), Фридзон (11), Курбанов (9), Карасев (8), Антонов (7), Бабурин (3), Ивлев (2).

Нигерия: Окоджи (18), Ироэгбу (12), Винсент (11), Мету (10), Нвора (10), Амину (10), Узох (6).

Сборная России одержала валидольную победу над нигерийцами в стартовом матче чемпионата мира по баскетболу.

Соперник позволил нашей команде организовать два отрыва — в первой и третьей четвертях, но нанес ответные удары во втором и четвертом отрезках игры. Если бы у представителей Нигерии, большинство из которых родились и живут США, был более умелый тренер, россиянам пришлось бы очень тяжело. Но Алекс Нвара сначала позволил нашей команде ликвидировать отставание в 8 очков, а потом вчистую проиграл российскому тренеру Сергею Базаревичу концовку.

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Звезды второго плана

Многие заранее отдавали россиянам победу над африканцами, но матч сложился очень тяжело и мог повернуться и в менее благоприятную для нас сторону. И виноваты были не только судьи, позволявшие нашим соперникам очень много. На самом деле преимущество нигерийцев было бы логично, ведь у них сейчас сильнейший состав в истории, и по количеству игроков в НБА в заявке они намного превосходят Россию. Как известно, у нас только Сергей Карасев имеет опыт выступления в заокеанской лиге. А вот у африканцев прямо сейчас выступают там форварды Чимези Мету из «Сан-Антонио» и Аль-Фарук Амину из «Орландо», а также защитник «Миннесоты» Джош Окоджи. Еще двое играли недавно: Бен Узох («Торонто») и Экпебе Удох («Юта»).

Конечно, судить о силе команды по количеству игроков НБА не совсем корректно. Во-первых, у россиян есть достаточно неплохая в материальном плане альтернатива выступления в Единой лиге ВТБ. Во-вторых, американский баскетбол все же отличается от того, в который играют по правилам ФИБА — что ярко показал матч Россия — Нигерия. Нигерийцы в нем постоянно сваливались на индивидуальные действия, полностью игнорируя игровую дисциплину.

Для того, чтобы сходу зажечь после НБА и на чемпионате мира надо обладать очень высоким классом. А Муту, Амину и Окоджи все же не Леброн Джеймс, и не Стефен Карри. И против организованной команды им очень тяжело, особенно без поддержки тренера.

У Чимези Мету за спиной первый сезон в НБА, во время которого он в основном полировал скамейку «Сан-Антонио» — его игровые показатели всерьез воспринимать невозможно. Аль-Фарук Амину на протяжении четырех сезонов был одним из основных игроков «Портленда» и доходил с до финала конференции. Но сейчас он находится в процессе смены команды, и в игре против россиян не удивил. Джош Окоджи, оставивший за спиной первый сезон за «Миннесоту», выглядел сегодня ярче. Но и он не показал суперуровня, да и не мог, поскольку даже в своем не самом сильном клубе он не на первых ролях. Возможно, сказались финансовые проблемы нигерийцев в процессе подготовки, но в игре против россиян они не демонстрировали ощутимого превосходства в классе, а по уровню организации игры наша команда была на порядок выше.

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Неидеальный матч

Как бы то ни было, с точки зрения сплочения коллектива и укрепления командного духа — волевая победа в первом же матче чемпионата мира — это то, что нужно. Особенно после очень нервной подготовки к чемпионату мира, когда постоянно приходили новости о травмах ведущих игроков. Игра с Нигерией тоже не была идеальной и нельзя сказать, что россияне победили на классе, затратив минимум моральных сил. Но положительные эмоции должны помочь в предстоящих поединках. И Михаил Кулагин, ставший главным героем матча с Нигерией, теперь получит дополнительный повод для обретения уверенности.

Позади прямой конкурент в борьбе за выход из группы, начавший чемпионат мира намного ниже своих возможностей. Впереди — непростой матч с корейцами, ситуация с которыми будет обратной (более высокая командная организация и меньшее индивидуальное мастерство). А завершать первый групповой раунд мы будем матчем с Аргентиной, которая стоит выше нас в рейтинге ФИБА. Весьма вероятная победа во втором туре над Кореей может гарантировать выход во второй групповой раунд, но только при благоприятных раскладах. Есть вариант, при котором и двух побед будет недостаточно.

Календарь группы В

Ухань, Китай
31 августа

11.30 Россия — Нигерия
15.30 Аргентина — Корея.

2 сентября
11.30 Нигерия — Аргентина
15.30 Корея — Россия.

4 сентября
11.30 Корея — Нигерия
15.30 Россия — Аргентина.

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