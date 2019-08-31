Неуправляемые монстры из НБА. Кого победила Россия
Россияне вырвали победу у более звездного соперника благодаря дисциплине и организованности.
Россияне вырвали победу у более звездного соперника благодаря дисциплине и организованности.
Россия — Нигерия — 82:77 (18:13, 22:22, 18:23, 24:19)
Россия: М. Кулагин (16), Воронцевич (14), Зубков (12), Фридзон (11), Курбанов (9), Карасев (8), Антонов (7), Бабурин (3), Ивлев (2).
Нигерия: Окоджи (18), Ироэгбу (12), Винсент (11), Мету (10), Нвора (10), Амину (10), Узох (6).
Соперник позволил нашей команде организовать два отрыва — в первой и третьей четвертях, но нанес ответные удары во втором и четвертом отрезках игры. Если бы у представителей Нигерии, большинство из которых родились и живут США, был более умелый тренер, россиянам пришлось бы очень тяжело. Но Алекс Нвара сначала позволил нашей команде ликвидировать отставание в 8 очков, а потом вчистую проиграл российскому тренеру Сергею Базаревичу концовку.
Многие заранее отдавали россиянам победу над африканцами, но матч сложился очень тяжело и мог повернуться и в менее благоприятную для нас сторону. И виноваты были не только судьи, позволявшие нашим соперникам очень много. На самом деле преимущество нигерийцев было бы логично, ведь у них сейчас сильнейший состав в истории, и по количеству игроков в НБА в заявке они намного превосходят Россию. Как известно, у нас только Сергей Карасев имеет опыт выступления в заокеанской лиге. А вот у африканцев прямо сейчас выступают там форварды Чимези Мету из «Сан-Антонио» и
Конечно, судить о силе команды по количеству игроков НБА не совсем корректно.
У Чимези Мету за спиной первый сезон в НБА, во время которого он в основном полировал скамейку «Сан-Антонио» — его игровые показатели всерьез воспринимать невозможно.
Как бы то ни было, с точки зрения сплочения коллектива и укрепления командного духа — волевая победа в первом же матче чемпионата мира — это то, что нужно. Особенно после очень нервной подготовки к чемпионату мира, когда постоянно приходили новости о травмах ведущих игроков. Игра с Нигерией тоже не была идеальной и нельзя сказать, что россияне победили на классе, затратив минимум моральных сил. Но положительные эмоции должны помочь в предстоящих поединках. И Михаил Кулагин, ставший главным героем матча с Нигерией, теперь получит дополнительный повод для обретения уверенности.
Позади прямой конкурент в борьбе за выход из группы, начавший чемпионат мира намного ниже своих возможностей. Впереди — непростой матч с корейцами, ситуация с которыми будет обратной (более высокая командная организация и меньшее индивидуальное мастерство). А завершать первый групповой раунд мы будем матчем с Аргентиной, которая стоит выше нас в рейтинге ФИБА. Весьма вероятная победа во втором туре над Кореей может гарантировать выход во второй групповой раунд, но только при благоприятных раскладах. Есть вариант, при котором и двух побед будет недостаточно.
Календарь группы В
Ухань, Китай
31 августа
11.30 Россия — Нигерия
15.30 Аргентина — Корея.
2 сентября
11.30 Нигерия — Аргентина
15.30 Корея — Россия.
4 сентября
11.30 Корея — Нигерия
15.30 Россия — Аргентина.