17 очков Рубио помогли Испании разгромить Тунис, Аргентина победила Южную Корею

В заключительном матче игрового дня встретились соперники России по первому групповому этапу — команды Аргентины и Южной Кореи. Южноамериканцы не оставили шансов корейцам, разгромив их с разницей в 26 очков — 95:69. Самым результативным в составе аргентинцев стал Николас Лапровиттола, набравший 17 баллов.