Сборная России проиграла команде Франции на Кубке Европы по баскетболу 3×3
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мужская сборная России уступила команде Франции на Кубке Европы по баскетболу 3×3 в Дебрецене (Венгрия).
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мужская сборная России уступила команде Франции на Кубке Европы по баскетболу 3×3 в Дебрецене (Венгрия).
Встреча группы B, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 22:10 в пользу сборной Франции.
Ранее сборная России в рамках группы B победила команду Венгрии — 21:15.
Состав сборной России на турнире выглядит следующим образом: Илья Карпенков, Андрей Киселев, Кирилл Писклов, Алексей Жердев.