Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Краснодар
Футбол. Зарубежный
16:00
Эвертон
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Ницца
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Лилль
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Монако
Футбол. Зарубежный
18:00
Валенсия
Мальорка
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Айнтрахт Ф
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетико
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:00
Эспаньол
Гранада
Футбол. Зарубежный
31.08
Бетис
Леганес
21
Футбол. Зарубежный
31.08
Ювентус
Наполи
43
Футбол. Зарубежный
31.08
Тулуза
Амьен
20
Футбол. Зарубежный
31.08
Анже
Дижон
20
Футбол. Зарубежный
31.08
Нант
Монпелье
10
Футбол. Зарубежный
31.08
Ним
Брест
30
Футбол. Зарубежный
31.08
Хетафе
Алавес
11
Футбол. Зарубежный
31.08
Леванте
Вальядолид
20
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» остался без еврокубков
8Все позоры «Спартака» в отборах еврокубков
31 августа, источник: Спорт РИА Новости

Сборная России проиграла команде Франции на Кубке Европы по баскетболу 3×3

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мужская сборная России уступила команде Франции на Кубке Европы по баскетболу 3×3 в Дебрецене (Венгрия).

Наверх

Встреча группы B, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 22:10 в пользу сборной Франции.

Ранее сборная России в рамках группы B победила команду Венгрии — 21:15.

Состав сборной России на турнире выглядит следующим образом: Илья Карпенков, Андрей Киселев, Кирилл Писклов, Алексей Жердев.

 Русская красотка, которая покорит не только US Open, но и вас
Баскетболист ЦСКА рассказал об отношении к русским в США
Шомуродов казнил «Локо», у Чернова сэйв года
За «Барселону» зажигает 16-летний талант. Он уже забил
Неуправляемые монстры из НБА. Кого победила Россия
Ломаченко победил олимпийского чемпиона в бою за три титула
«Наполи» сравнял счет с «Юве» после 0:3, но все равно проиграл
Футболист «Порту» на правах аренды перешел в «Зенит»
Футболист «Челси» вернулся в «Монако» на правах аренды
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь