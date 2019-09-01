Баскетболисты сборной Австралии обыграли команду Канады в матче Кубка мира
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сборная Австралии по баскетболу переиграла команду Канады в матче группового этапа Кубка мира, который проходит в Китае.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сборная Австралии по баскетболу переиграла команду Канады в матче группового этапа Кубка мира, который проходит в Китае.
Встреча группы H, состоявшаяся в городе Дунгуань, завершилась со счетом 108:92 (29:20, 23:20, 24:37, 32:15). В составе австралийцев самым результативным стал Мэттью Деллаведова, набравший 24 очка,
Позже в воскресенье в другом матче группы H встретятся сборные Сенегала и Литвы.