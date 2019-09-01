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1 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты сборной Австралии обыграли команду Канады в матче Кубка мира

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сборная Австралии по баскетболу переиграла команду Канады в матче группового этапа Кубка мира, который проходит в Китае.

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Встреча группы H, состоявшаяся в городе Дунгуань, завершилась со счетом 108:92 (29:20, 23:20, 24:37, 32:15). В составе австралийцев самым результативным стал Мэттью Деллаведова, набравший 24 очка, дабл-дабл оформил Джон Инглс, в активе которого 13 очков и 10 результативных передач. У канадцев 18 очков в активе Хема Берча.

Позже в воскресенье в другом матче группы H встретятся сборные Сенегала и Литвы.

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