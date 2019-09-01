Баскетболисты сборной Австралии обыграли команду Канады в матче Кубка мира

Встреча группы H, состоявшаяся в городе Дунгуань, завершилась со счетом 108:92 (29:20, 23:20, 24:37, 32:15). В составе австралийцев самым результативным стал Мэттью Деллаведова, набравший 24 очка, дабл-дабл оформил Джон Инглс, в активе которого 13 очков и 10 результативных передач. У канадцев 18 очков в активе Хема Берча.