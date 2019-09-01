Россиянки не сумели выйти в полуфинал Кубка Европы по баскетболу 3×3
ТАСС, 1 сентября. Женская сборная России по баскетболу не сумела пробиться в полуфинал Кубка Европы по баскетболу 3×3. Соревнования проходят в венгерском Дебрецене.
ТАСС, 1 сентября. Женская сборная России по баскетболу не сумела пробиться в полуфинал Кубка Европы по баскетболу 3×3. Соревнования проходят в венгерском Дебрецене.
Российские баскетболистки уступили в четвертьфинальном матче команде Франции со счетом 13:19. Полуфинальные поединки, матч за третье место и финал пройдут позднее в воскресенье.
Россиянки вышли в
Команда России занимает первое место в рейтинге женских сборных по баскетболу 3×3 Международной федерации баскетбола (FIBA). Мужская команда идет на втором месте в своем рейтинге.
В мужских и женских соревнованиях на групповом этапе 12 команд были разделены на четыре группы. В