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12:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фридзон: Ничего хорошего в Китае нет: ни еды, ни интернета

УХАНЬ (Китай), 2 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон заявил РИА Новости, что видит мало позитивных моментов в проведении Кубка мира в Китае.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России в понедельник сыграет против команды Южной Кореи в матче Кубка мира. Россияне 31 августа обыграли нигерийцев со счетом 82:77 в своем первом матче на турнире.

«Я уже раз четвертый-пятый в Китае, и со сборной, и с ЦСКА приезжал. Ничего хорошего здесь нет: ни еды, ни интернета. Небоскребы только эти большие и духота. Залы у них большие, конечно, но в остальном хуже, чем в Европе, это мое мнение. С питанием всё не очень хорошо у нас, мы пытаемся говорить, чтобы улучшали. Но если у них в принципе другое питание… Нам нужны макароны, но как им объяснишь?» — сказал Фридзон.

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