Фридзон: Ничего хорошего в Китае нет: ни еды, ни интернета

«Я уже раз четвертый-пятый в Китае, и со сборной, и с ЦСКА приезжал. Ничего хорошего здесь нет: ни еды, ни интернета. Небоскребы только эти большие и духота. Залы у них большие, конечно, но в остальном хуже, чем в Европе, это мое мнение. С питанием всё не очень хорошо у нас, мы пытаемся говорить, чтобы улучшали. Но если у них в принципе другое питание… Нам нужны макароны, но как им объяснишь?» — сказал Фридзон.