Итальянские баскетболисты разгромили сборную Анголы на Кубке мира

Встреча группы D завершилась со счетом 92:61 (25:11, 19:10, 26:21, 22:19) в пользу итальянцев, у которых Марко Белинелли набрал 17 очков, а Джефф Брукс сделал дабл-дабл (11 очков, 11 подборов). У ангольцев 15 очков на счету Яника Морейры.