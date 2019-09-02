Итальянские баскетболисты разгромили сборную Анголы на Кубке мира
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Сборная Италии одержала крупную победу над командой Анголы в матче Кубка мира по баскетболу, который проходит в Китае.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Сборная Италии одержала крупную победу над командой Анголы в матче Кубка мира по баскетболу, который проходит в Китае.
Встреча группы D завершилась со счетом 92:61 (25:11, 19:10, 26:21, 22:19) в пользу итальянцев, у которых Марко Белинелли набрал 17 очков, а Джефф Брукс сделал
Сборная Италии в среду сыграет с сербами, а ангольцы — с филиппинцами.