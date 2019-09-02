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14:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Итальянские баскетболисты разгромили сборную Анголы на Кубке мира

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Сборная Италии одержала крупную победу над командой Анголы в матче Кубка мира по баскетболу, который проходит в Китае.

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Встреча группы D завершилась со счетом 92:61 (25:11, 19:10, 26:21, 22:19) в пользу итальянцев, у которых Марко Белинелли набрал 17 очков, а Джефф Брукс сделал дабл-дабл (11 очков, 11 подборов). У ангольцев 15 очков на счету Яника Морейры.

Сборная Италии в среду сыграет с сербами, а ангольцы — с филиппинцами.

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