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14:59 (мск), источник: ТАСС

Аргентинские баскетболисты обыграли команду Нигерии в матче КМ по баскетболу

ТАСС, 2 сентября. Мужская сборная Аргентины по баскетболу переиграла команду Нигерии со счетом 94:81 в матче второго тура предварительного группового этапа Кубка мира по баскетболу. Встречи группы В проходят в китайском Ухане.

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Самым результативным игроком встречи стал аргентинец Луис Скола (23 очка). 39-летний Скола стал вторым игроком в истории чемпионатов мира по общему числу набранных очков (611), он провел свой 35-й матч на мировых первенствах. Лидером по этому показателю является бразилец Оскар Шмидт (843 очка в 33 встречах), Скола обогнал австралийца Эндрю Гейза (594 очка в 29 матчах). Лучшим игроком по средней результативности является грек Никос Галис (33,7 очка в среднем за матч, всего на чемпионатах мира он провел 10 игр).

Другой матч группы B между сборными России и Южной Кореи пройдет позднее в понедельник, начало встречи в 15:30 мск. В случае победы над командой Южной Кореи сборная России досрочно выйдет во второй групповой раунд. Ранее в понедельник завершилась встреча группы D между сборными Италии и Анголы (92:61), матч группы А между командами Венесуэлы и Кот-д'Ивуара (87:71) и встреча группы C между командами Туниса и Ирана (79:67).

В турнирной таблице группы B первое место занимает команда Аргентины (четыре очка, два матча), команды России и Нигерии набрали по два очка, при этом российская команда провела одну встречу, в активе у южнокорейских баскетболистов одно очко, но они также сыграли один матч.

Кубок мира проходит в восьми китайских городах — Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу. На предварительном этапе 32 команды разделены на восемь групп, во второй групповой раунд выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета. По итогам Кубка мира семь команд завоюют олимпийские лицензии на Игры-2020.

Сборная Аргентины в 14-й раз принимает участие в мировом первенстве, команда один раз становилась победителем турнира (1950) и один раз выигрывала серебряные медали (2002). Сборная Нигерии в четвертый раз принимает участие в турнире, лучшим достижением команды является 13-е место (1998), нигерийцы выступают на мировом первенстве впервые с 2006 года.

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