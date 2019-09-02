Российские баскетболисты обыграли Корею и вышли во второй групповой этап КМ

Российские баскетболисты обыграли Корею и вышли во второй групповой этап КМ

УХАНЬ (Китай), 2 сен — РИА Новости. Мужская сборная России по баскетболу одержала вторую победу в группе на Кубке мира и гарантировала себе выход во второй групповой этап.