Текущие события
Хоккей. КХЛ
2.09
ХК Динамо
Торпедо НН
32
Хоккей. КХЛ
2.09
Динамо Р
Спартак
21
Хоккей. КХЛ
2.09
Динамо Мн
Нефтехимик
24
Футбол. Кубок России
11:00
Сахалин Ю-С
СКА-Хабаровск
Хоккей. КХЛ
2.09
Автомобилист
Северсталь
32
Хоккей. КХЛ
2.09
Металлург Мг
СКА
13
Хоккей. КХЛ
2.09
Трактор
Витязь
24
Хоккей. КХЛ
14:00
Куньлунь
Салават Юлаев
Все события
Фоторепортажи
8Все группы Лиги чемпионов. Кто с кем играет
8«Спартак» остался без еврокубков
2 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Российские баскетболисты обыграли Корею и вышли во второй групповой этап КМ

УХАНЬ (Китай), 2 сен — РИА Новости. Мужская сборная России по баскетболу одержала вторую победу в группе на Кубке мира и гарантировала себе выход во второй групповой этап.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник российские баскетболисты в матче группы В (Ухань) победили команду Южной Кореи — 87:73 (27:18, 13:19, 23:12, 24:24).

Ранее сборная России обыграла команду Нигерии. За первое место в группе команда Сергея Базаревича поспорит в матче со сборной Аргентины в среду. Команда Южной Кореи встретится с нигерийцами.

Сборная России на втором групповом этапе сыграет с двумя лучшими командами группы А.

 Кононов назвал виновного в поражении 'Спартака' от 'Зенита'
Русская красотка, которая покорит не только US Open, но и вас
Черчесов помирил Оздоева и Джикию. И получил торт
Второй после Коутинью. ЦСКА купил лучшего дриблера Бразилии
Футболист сборной России перешел из «Витесса» в «Зенит»
«ПСЖ» арендовал Икарди
В Россию никто не верил, а она побеждает, и уже во втором раунде
Навас в «ПСЖ» — главная бомба дедлайна и провал «Реала»
СМИ: Трансфер Комличенко в ЦСКА сорвался
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь