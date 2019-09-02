Российские баскетболисты обыграли Корею и вышли во второй групповой этап КМ
УХАНЬ (Китай), 2 сен — РИА Новости. Мужская сборная России по баскетболу одержала вторую победу в группе на Кубке мира и гарантировала себе выход во второй групповой этап.
УХАНЬ (Китай), 2 сен — РИА Новости. Мужская сборная России по баскетболу одержала вторую победу в группе на Кубке мира и гарантировала себе выход во второй групповой этап.
В понедельник российские баскетболисты в матче группы В (Ухань) победили команду Южной Кореи — 87:73 (27:18, 13:19, 23:12, 24:24).
Ранее сборная России обыграла команду Нигерии. За первое место в группе команда Сергея Базаревича поспорит в матче со сборной Аргентины в среду. Команда Южной Кореи встретится с нигерийцами.
Сборная России на втором групповом этапе сыграет с двумя лучшими командами группы А.