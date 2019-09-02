В Россию никто не верил, а она побеждает, и уже во втором раунде

Источник: Спорт-Экспресс

ЧМ-2019. Группа В

Корея — Россия — 73:87 (18:27, 19:13, 12:23, 24:24)

Корея: Редклиф (19), Ли Дэ Сон (17), Ли Сон Хен (9), Ли Джун Хен (7), Ким Сон Хен (6), Чхве Чон Ен (4), Кан Сан Джэ (3), Пак Чан Хи (3), Хо Хун (3).

Россия: Фридзон (13), Воронцевич (13), М. Кулагин (11), Зубков (11), Карасев (9), Курбанов (8), Ивлев (7), Мотовилов (7), Антонов (6), Валиев (2).

Нигерия — Аргентина — 81:94 (17:28, 26:15, 18:29, 20:22)

После первого матча с Нигерией признанный его лучшим игроком Сергей Воронцевич, и тренер Сергей Базаревич прошлись по судьям. Особенно досталось им от Воронцевича: «Честно, мертвые судьи. Просто мертвяк. Свистели что-то непонятное. Отношусь к таким судьям плохо. Может, они не знают, но вообще в баскетболе должен допускаться контакт».

Естественно, такие монологи вызвали недоумение у ФИБА. Поэтому, вскоре вышло опровержение. И Воронцевич, и Базаревич поспешили заявить, что никаких претензий к рефери не имеют, пообещали аккуратнее относиться к словам, а журналистов обвинили в желании создать сенсацию.

Но в целом, настроение было в команде позитивное. Несмотря на некоторые бытовые сложности в виде отсутствия горячей воды в гостинице в определенное время, сложностях с питанием в ресторане и отсутствия нормального контакта с местными.

Настроение улучшилось в понедельник утром, когда стало известно, что аргентинцы уверенно обыграли нигерийцев 94:81. Путь во второй этап оставался открытым. Если только не проиграть корейцам. Даже учитывая нестабильность российской сборной — для этого надо было совершить антиподвиг.

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Корейская стабильность

Не случись расширения участников чемпионата мира до 32 команд, вряд ли бы мы увидели баскетболистов из Страны утренней свежести на нынешнем турнире. Ведь даже на уровне своих соседей — Китая и Японии — Корея смотрится скромно. Чемпионат Азии в последний раз выигрывали в 1997 году. На чемпионате мира в 2014-м году заняли 23-е, предпоследнее место среди всех участников.

Единственный известный широкой публике корейский баскетболист — центровой Ха Сьюн-Джин (2,21 см), который был выбран «Портлендом» под 46-м номером на драфте-2003, а после даже посидел на лавке «Блейзерс» на протяжении двух сезонов. Нынешняя звезда азиатской команды — натурализованный темнокожий американец Рикардо Рэтлифф. Неплохо котировался в студенческом возрасте, но на драфте НБА никого не заинтересовал. Поехал играть на другой конец света, где быстро стал звездой местной лиги, и «перекрестился» в Ра Гун А.

Именно, Ра Гун А стал главным действующим лицом в первом матче чемпионата мира — против аргентинцев. Азиаты прогнозируемо были разгромлены южноамериканцами 69:95, но зато новый кореец набрал 31 очко, буквально сметая своих оппонентов при росте «всего» 203 см. Благодаря Ра Гун А корейцам удавалось превзойти аргентинцев по подборам. Еще в концовке той корейцы начали удачно стрелять из шестиметровой линии. Вот, пожалуй, и все козыри темной лошадки чемпионата мира. Было ясно, что российская сборная может проиграть только себе — если выйдет на матч излишне расслабленной.

Провал во второй четверти

К счастью, Базаревич сумел донести до своих подопечных, опасность таких настроений. Вышедший на игру основной состав — Кулагин, Фридзон, Курбанов, Воронцевич, Ивлев — сразу постарался показать сопернику, кто будет сегодня хозяином на площадке.

Уже к середине первой четверти наше преимущество было тотальным 20:7. Из подвигов россиян стоит отметить и первый результативный бросок 21-летнего Мотовилова, и сразу трехочковый. К перерыву счет соперник немного подравнял — 27:18, но все равно ничего не предвещало проблем. А они все-таки появились. 8:0 — такой рывок совершила Корея после перерыва, и сразу села на колесо россиянам. И Базаревичу пришлось срочно брать незапланированный тайм-аут.

Взвинтив темп, азиаты долго держались на расстоянии вытянутой руки — 28:29, 34:37. Очень не хватало в этом моменте нашей команде точных бросков Кулагина, который, в отличие от игры с Нигерией, был незаметен. Не удавалась российской сборной и игра в обороне, перехваты практически отсутствовали. В итоге, вторая четверть неожиданно было проиграна 13:19.

А третья началась с неприятного события — на скамейку сел Фридзон, повредивший голеностоп. Заменивший его Карасев наконец-то напомнил о своем существовании, набрав 5 очков за 20 секунд: трехочковый и перехват. Вдохновленные Карасевым, россияне ускорились и вернулись себе комфортное преимущество — «плюс 10». Не удавалось найти подход только к Ра Гун А, который царствовал в воздушных дуэлях. Впрочем, один он не мог сдерживать всю российскую сборную — к перерыву мы уже ведем 63:49.

Сил на еще один камбэк у соперников не нашлось. В последней четвертой ситуация походила на ту, с которой начиналась встреча. Превосходство нашей команды во всех компонентах игры, несмотря на упорное сопротивление соперника, который продолжал успешно швырять из-за дуги — 87:73.