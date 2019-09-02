Фридзон: Привет всем, кто не верил в сборную России на Кубке мира

Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России в понедельник со счетом 87:73 обыграла команду Южной Кореи в матче Кубка мира в Китае, досрочно вышла во второй групповой этап и обеспечила себе как минимум участие в олимпийском квалификационном турнире.

«Мы нашли слабые стороны корейцев и здорово сыграли в защите. Сегодня сыграли всей командой, скамейка очень помогла, Серега Карасев здорово вышел сегодня. Мое повреждение? Слава богу, все обошлось, потом смог выйти в четвертой четверти. Поздравляю всех, что вышли как минимум в квалификацию к Токио. “Хай” (привет — ред.) всем, кто не верил в нас, привет вам и большой респект. Мы не будем останавливаться на достигнутом, будем идти дальше», — сказал Фридзон журналистам.