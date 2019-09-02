«Если что — негатива будет навалом». Базаревич — о выходе во второй этап ЧМ
Главный тренер сборной России по баскетболу поделился эмоциями после победы над Кореей и ожиданиями от игры с Аргентиной.
Главный тренер сборной России по баскетболу поделился эмоциями после победы над Кореей и ожиданиями от игры с Аргентиной.
Чемпионат мира-2019. Группа В
Корея — Россия — 73:87 (18:27, 19:13, 12:23, 24:24)
Корея: Редклиф (19), Ли Дэ Сон (17), Ли Сон Хен (9), Ли Джун Хен (7), Ким Сон Хен (6), Чхве Чон Ен (4), Кан Сан Джэ (3), Пак Чан Хи (3), Хо Хун (3).
Россия: Фридзон (13), Воронцевич (13), М. Кулагин (11), Зубков (11), Карасев (9), Курбанов (8), Ивлев (7), Мотовилов (7), Антонов (6), Валиев (2).
Нигерия — Аргентина — 81:94 (17:28, 26:15, 18:29, 20:22).
Россияне в игре второго тура группового этапа обыграли Корею (87:73) и вышли из группы В, заодно и взяв важнейшие очки для игр уже на втором раунде, где к Аргентине и России присоединятся Польша и Китай или Венесуэла. Очки, согласно правилам ФИБА, сохраняются в полном объеме — то есть будет учитываться не одна игра с Аргентиной, а все три. После матча утомленный тренер пообщался с утомляющими журналистами.
— В топ-16 вышли. Теперь можно расслабиться и играть в свое удовольствие?
— Аппетит приходит во время еды. Чего греха таить, направляясь сюда, мы понимали, что многие игроки отсутствуют и задачей минимум будет отобраться в олимпийскую квалификацию. Надеюсь, мы будем расти по ходу турнира. Не говорю, что это случится, но надеюсь. Все настроены на дальнейшую борьбу.
— Качество игры насколько понравилось?
— Все ожидают
— От того, что был известен результат игры Аргентина — Нигерия, было легче?
— Мне — было, игрокам — не знаю. С другой стороны, понимали, что проиграв, можно оказаться вообще непонятно где. Поэтому надо было выходить и играть… какая там мысль у меня была? Все в наших руках, вот. Типа того.
— 10 дней назад в Новогорске вы говорили, что не знаете, будете ли все показывать в товарищеском матче с Аргентиной. Она все тогда показывала?
— Нет, Аргентина многое пробовала. А мы… если и хотели затихариться, то у нас это отлично получилось. На сколько надо прибавлять? Это сложно посчитать.
— План на Аргентину вы не выдаете…
— У нас нет плана на игру. Вы думаете, что мы гении? Нет, мы работаем, пытаемся сделать все хорошо.
— Завтра — встреча с болельщиками. Нужны такие мероприятия на больших турнирах, не отвлекает?
— А им надо будет план на игру сказать? Думаю, хорошо, что такие встречи есть. В Турции прошло отлично, эмоционально. Люди радуются. Мы чувствуем поддержку из России. Конечно, знаем, если что — негатива будет навалом, но в то же время людей, которые относятся к нам положительно, больше. Просто они меньше проявляют себя в соцсетях, комментариях.
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— Мы анализируем информацию. Узнаем
— Эмоциональный всплеск от победы над Нигерией не мешал?
— Команда, которая проигрывает, всегда поголоднее, которая выигрывает — расслабленнее, немного самоувереннее. Мы попытались сделать так, чтобы самоуверенности не было. И начали очень хорошо, потом был провал, просто потеряли движение в нападении.
— Что Сопину в такой сложной ситуации сказать?
— Сопину что сказать? Я уже говорил это в раздевалке — мы считаем, что все, кто здесь есть, очень важны для нас. Бабурин сегодня 5 минут сыграл, может быть незаслуженно по такой игре. Валиев позавчера три минуты играл. Бабурин был просто монстром позавчера. Сопину пытаемся дать
— Есть предпочтения по соперникам на втором этапе или не следите за тем, что там происходит?
— Почему, следим. Знаем, что Польша выиграла у китайцев. Они уже вышли, наверное. Венесуэла сегодня много выиграла, неизвестно, сможет ли она Китаю навязать борьбу. По ходу товарищеских игр было понятно, кто там фаворит. Думаю, выйдут Польша и Китай.
— Хочется сыграть в полном зале?
— Всегда хочется играть в зале, где много людей.