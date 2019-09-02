«Если что — негатива будет навалом». Базаревич — о выходе во второй этап ЧМ

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат мира-2019. Группа В

Корея — Россия — 73:87 (18:27, 19:13, 12:23, 24:24)

Корея: Редклиф (19), Ли Дэ Сон (17), Ли Сон Хен (9), Ли Джун Хен (7), Ким Сон Хен (6), Чхве Чон Ен (4), Кан Сан Джэ (3), Пак Чан Хи (3), Хо Хун (3).

Россия: Фридзон (13), Воронцевич (13), М. Кулагин (11), Зубков (11), Карасев (9), Курбанов (8), Ивлев (7), Мотовилов (7), Антонов (6), Валиев (2).

Нигерия — Аргентина — 81:94 (17:28, 26:15, 18:29, 20:22).

Россияне в игре второго тура группового этапа обыграли Корею (87:73) и вышли из группы В, заодно и взяв важнейшие очки для игр уже на втором раунде, где к Аргентине и России присоединятся Польша и Китай или Венесуэла. Очки, согласно правилам ФИБА, сохраняются в полном объеме — то есть будет учитываться не одна игра с Аргентиной, а все три. После матча утомленный тренер пообщался с утомляющими журналистами.

Мотовилов выдал отличную игру

— В топ-16 вышли. Теперь можно расслабиться и играть в свое удовольствие?

— Аппетит приходит во время еды. Чего греха таить, направляясь сюда, мы понимали, что многие игроки отсутствуют и задачей минимум будет отобраться в олимпийскую квалификацию. Надеюсь, мы будем расти по ходу турнира. Не говорю, что это случится, но надеюсь. Все настроены на дальнейшую борьбу.

— Качество игры насколько понравилось?

— Все ожидают чего-то такого… Мы сделали сегодня 26 передач и всего 8 потерь. Отличное качество. Все время казалось, что нас забросали трехочковыми, а они всего три забили в первой половине. Какие-то ошибки мы делали, свойственные молодости. Мотовилов отличную игру выдал, играл смело, но порой не просчитывал все варианты. Вообще разыгрывающим в больших командах в 21 год сложно играть, я знаю это по себе. Давит все вокруг, нет авторитета перед игроками, нельзя сказать — иди сюда, стой здесь. Так как в клубах у нас разыгрывающие в принципе не играют, приходится ему учиться в боевых условиях.

В товарищеской игре с Аргентиной «затихарились»

— От того, что был известен результат игры Аргентина — Нигерия, было легче?

— Мне — было, игрокам — не знаю. С другой стороны, понимали, что проиграв, можно оказаться вообще непонятно где. Поэтому надо было выходить и играть… какая там мысль у меня была? Все в наших руках, вот. Типа того.

— 10 дней назад в Новогорске вы говорили, что не знаете, будете ли все показывать в товарищеском матче с Аргентиной. Она все тогда показывала?

— Нет, Аргентина многое пробовала. А мы… если и хотели затихариться, то у нас это отлично получилось. На сколько надо прибавлять? Это сложно посчитать.

— План на Аргентину вы не выдаете…

— У нас нет плана на игру. Вы думаете, что мы гении? Нет, мы работаем, пытаемся сделать все хорошо.

— Завтра — встреча с болельщиками. Нужны такие мероприятия на больших турнирах, не отвлекает?

— А им надо будет план на игру сказать? Думаю, хорошо, что такие встречи есть. В Турции прошло отлично, эмоционально. Люди радуются. Мы чувствуем поддержку из России. Конечно, знаем, если что — негатива будет навалом, но в то же время людей, которые относятся к нам положительно, больше. Просто они меньше проявляют себя в соцсетях, комментариях.

— Что-то новое об Аргентине узнали на этом турнире?

— Мы анализируем информацию. Узнаем что-то новое каждый раз. Хорошо, что мы с ними сыграли раньше. С ними вообще трудно играть, у них есть два игрока, которые могут вывернуться и сделать результат. Против зоны, которую использовала Корея, они никакой особой организации не придумывали, но эти два игрока, которые находятся с мячом, могут сами все сотворить, поэтому они и забили столько трехочковых и имели преимущество. Ну и Корея не очень хорошо играла. Сегодня гораздо лучше.

Что сказать Сопину? Нам важны все

— Эмоциональный всплеск от победы над Нигерией не мешал?

— Команда, которая проигрывает, всегда поголоднее, которая выигрывает — расслабленнее, немного самоувереннее. Мы попытались сделать так, чтобы самоуверенности не было. И начали очень хорошо, потом был провал, просто потеряли движение в нападении. Какие-то решения были не очень. Но потом нормально, вернулись.

— Что Сопину в такой сложной ситуации сказать?

— Сопину что сказать? Я уже говорил это в раздевалке — мы считаем, что все, кто здесь есть, очень важны для нас. Бабурин сегодня 5 минут сыграл, может быть незаслуженно по такой игре. Валиев позавчера три минуты играл. Бабурин был просто монстром позавчера. Сопину пытаемся дать какое-то время и понимаем, что он нам нужен. Но я не могу беречь чувства всех. Они должны понимать, что здесь на кону серьезные вещи.

— Есть предпочтения по соперникам на втором этапе или не следите за тем, что там происходит?

— Почему, следим. Знаем, что Польша выиграла у китайцев. Они уже вышли, наверное. Венесуэла сегодня много выиграла, неизвестно, сможет ли она Китаю навязать борьбу. По ходу товарищеских игр было понятно, кто там фаворит. Думаю, выйдут Польша и Китай.

— Хочется сыграть в полном зале?