Сборная России провела встречу с болельщиками на Кубке мира в Китае
УХАНЬ (Китай), 3 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Российские баскетболисты во вторник днем встретились с болельщиками на Кубке мира в Китае.
УХАНЬ (Китай), 3 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Российские баскетболисты во вторник днем встретились с болельщиками на Кубке мира в Китае.
Кубок мира проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России выиграла первые два матча турнира у команд Нигерии и Южной Кореи, досрочно обеспечив себе выход во второй групповой этап.
Около сорока болельщиков приехали в отель сборной в Ухане, где в неформальной обстановке пообщались с игроками и тренерским штабом, получили возможность взять автографы и сделать фото.
Сборная России в среду сыграет против команды Аргентины, победитель встречи займет первое место в группе.