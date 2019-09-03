Сборная России провела встречу с болельщиками на Кубке мира в Китае

Источник: РИА "Новости"

Кубок мира проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России выиграла первые два матча турнира у команд Нигерии и Южной Кореи, досрочно обеспечив себе выход во второй групповой этап.

Около сорока болельщиков приехали в отель сборной в Ухане, где в неформальной обстановке пообщались с игроками и тренерским штабом, получили возможность взять автографы и сделать фото.