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11:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России провела встречу с болельщиками на Кубке мира в Китае

УХАНЬ (Китай), 3 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Российские баскетболисты во вторник днем встретились с болельщиками на Кубке мира в Китае.

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Источник: РИА "Новости"

Кубок мира проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России выиграла первые два матча турнира у команд Нигерии и Южной Кореи, досрочно обеспечив себе выход во второй групповой этап.

Около сорока болельщиков приехали в отель сборной в Ухане, где в неформальной обстановке пообщались с игроками и тренерским штабом, получили возможность взять автографы и сделать фото.

Сборная России в среду сыграет против команды Аргентины, победитель встречи займет первое место в группе.

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