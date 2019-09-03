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13:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Австралийцы обыграли команду Сенегала в матче КМ по баскетболу

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Баскетболисты сборной Австралии обыграли команду Сенегала в матче Кубка мира, который проходит в Китае.

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Встреча группы Н завершилась со счетом 81:68 (18:16, 18:17, 24:17, 21:18) в пользу австралийцев, у которых 22 очка набрал Патрик Миллс. У сенегальцев дабл-дабл оформил Йуссу Ндой (13 очков, 10 подборов), 14 очков набрал Ксан д’Алмейда.

В четверг австралийцы сыграют с командой Литвы, а сенегальцы встретятся со сборной Канады.

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