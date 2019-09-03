Австралийцы обыграли команду Сенегала в матче КМ по баскетболу
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Баскетболисты сборной Австралии обыграли команду Сенегала в матче Кубка мира, который проходит в Китае.
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Баскетболисты сборной Австралии обыграли команду Сенегала в матче Кубка мира, который проходит в Китае.
Встреча группы Н завершилась со счетом 81:68 (18:16, 18:17, 24:17, 21:18) в пользу австралийцев, у которых 22 очка набрал Патрик Миллс. У сенегальцев
В четверг австралийцы сыграют с командой Литвы, а сенегальцы встретятся со сборной Канады.