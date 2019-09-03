Американцы еле унесли ноги на ЧМ-2019. Турки могли наказать США
Четвертый день турнира выдался богатым на драматичные концовки.
Четвертый день турнира выдался богатым на драматичные концовки.
Чемпионат мира-2019
Группа Е
Япония — Чехия — 76:89
США — Турция — 93:92.
Второй матч для сборной США на чемпионате мира оказался намного сложнее, чем первый. Турция — главный оппонент американцев в первом раунде, и не собиралась просто так отдавать первое место в группе. В то же время Грегг Попович больше времени на площадке доверил молодому Доновану Митчеллу — и тот в турецком круговороте напряжения не выдержал, набрав только 3 очка за первые 20 минут. Турки задавили соперника под кольцом — и благодаря этому сумели остаться в игре на продолжительное время. Ни разу вплоть до самой концовки они не выходили вперед в счете, а в середине второй четверти даже проигрывали 26:41, но умудрились проявить силу воли и быстро отыграться.
После перерыва раз за разом американцы отрывались на 5−6 очков, но турки ликвидировали зазор. Особенно хорош был Ильясова, настрелявший в итоге 23 очка — он удачно работал и в «краске», и эффективно отходил к дуге. А в четвертой четверти турки начали вырываться вперед. Когда у обеих команд осталось по одной атаке, счет был 79:79. Американцам едва не подсобил их же соотечественник в составе соперников Скотт Уилбекин. Он успешно завалил розыгрыш мяча, но волейбольным приемом за 0,2 секунды до конца владения снова спас Ильясова,
Теперь плакать пришлось туркам. В овертайме все повторилось. США проигрывали 91:92 за 12 секунд до конца — мяч бросили Тернеру, и тот обошелся с ним как с обожженной картошкой. А вот Балбай был тут как тут, сыграв роль своеобразного болбоя — и забрав снаряд себе. Судьи решили добить США уж наверняка — и дали неспортивный фол, когда его вполне можно было избежать.
Впрочем, шоу только начиналось. Балбай — не из надежных снайперов и оба штрафных промазал. Следом за эти еще два штрафных запорол Осман. Пришлось в ответ фолить на Татуме — и того увели с площадки хромым. Миддлтон, в отличие от неспокойных турок, использовал оба броска — 93:92. За оставшиеся две секунды даже Ильясова не смог изыскать новые ресурсы для камбэка. Пока США —
Чехи японцев обыграли легко — 89:76 — и побьются с опустошенными турками за вторую позицию в квартете.
Группа H
Австралия — Сенегал — 81:68
Литва — Канада — 92:69.
Литва продолжает идти по чемпионату катком. Попав в группу смерти, литовцы сначала уничтожили сенегальцев, а теперь не дали ни единого шанса канадцев, отправив их тихоокеанским рейсом домой — разумеется, после утешительного турнира за 17−32-е места. С первых же минут литовцы при поддержке своей торсиды обеспечили себе задел в 10 очков и в итоге довели его до 23 — 92:69.
Канадская команда практически полностью состоит из игроков европейских, но очень серьезных клубов. Так что такой разгром говорит о многом. 46 подборов против 27, 43 очка набраны людьми со скамейки, 62% точности со средней дистанции — пока Литва идеальна. Единственное слабое место — трехочковые (28% попаданий), но они пока и не нужны. Команда Дайнюса Адомайтиса — пока, пожалуй, главный скрытый фаворит чемпионата. Причем снова никто из игроков не набрал больше 15 очков (именно столько у Улановаса) — при том, что всего было набрано почти 100.
Австралия в группе Н не без труда справилась с Сенегалом — 81:68 и вместе с Литвой идет дальше к борьбе за четвертьфинал.
Группа F
Черногория — Новая Зеландия — 83:93
Бразилия — Греция — 79:78.
Еще одним прорывом чемпионата пока является Бразилия, которая довела до предельно драматичной концовки игру против Греции и сумела в ней выжить. Грекам выдали много авансов, и они укрепили статус фаворита легким разносом Черногории, но оказалось, что даже борьбу за выход во второй этап придется вести в последнем туре в битве против Новой Зеландии.
Бразильцы выиграли 79:78, причем за последние 7 секунд произошло столько событий, что хватило бы на целую четверть. Сначала греки, проигрывая два очка, умудрились потерять мяч со ввода
Новозеландцы в той же группе обыграли Черногорию 93:83 и теперь разыграют с греками путевку во второй групповой раунд.
Группа G
Германия — Доминиканская Республика — 68:70
Иордания — Франция — 64:103.
Ну, а главную сенсацию дня
Франция без проблем разгромила иорданцев 103:64 и также вышла в следующий круг.
Чемпионат мира постепенно набирает обороты. Завтра еще одну драму вполне могут выдать Россия и Аргентина (начало в 15:30 по московскому времени).