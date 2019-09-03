Американцы еле унесли ноги на ЧМ-2019. Турки могли наказать США

Источник: AFP 2019

Чемпионат мира-2019

Группа Е

Япония — Чехия — 76:89

США — Турция — 93:92.

Второй матч для сборной США на чемпионате мира оказался намного сложнее, чем первый. Турция — главный оппонент американцев в первом раунде, и не собиралась просто так отдавать первое место в группе. В то же время Грегг Попович больше времени на площадке доверил молодому Доновану Митчеллу — и тот в турецком круговороте напряжения не выдержал, набрав только 3 очка за первые 20 минут. Турки задавили соперника под кольцом — и благодаря этому сумели остаться в игре на продолжительное время. Ни разу вплоть до самой концовки они не выходили вперед в счете, а в середине второй четверти даже проигрывали 26:41, но умудрились проявить силу воли и быстро отыграться.

После перерыва раз за разом американцы отрывались на 5−6 очков, но турки ликвидировали зазор. Особенно хорош был Ильясова, настрелявший в итоге 23 очка — он удачно работал и в «краске», и эффективно отходил к дуге. А в четвертой четверти турки начали вырываться вперед. Когда у обеих команд осталось по одной атаке, счет был 79:79. Американцам едва не подсобил их же соотечественник в составе соперников Скотт Уилбекин. Он успешно завалил розыгрыш мяча, но волейбольным приемом за 0,2 секунды до конца владения снова спас Ильясова, все-таки подкинувший мяч в корзину. В ответной атаке американцы были близки, чтобы наконец проиграть на чемпионате мира — впервые за 13 лет. Но теперь уже за 0,1 (!) секунды турки сфолили на Татуме, бросавшем трехочковый. Джейсон под ультразвуковым давлением трибун забил два из трех — и перевел игру в овертайм. Вчера такую же драму выдали Польшу и Китай — с порванной сеткой на корзине, видеоповторами в конце и плачущими болельщиками и даже бывшими игрокам-экспертами на ТВ.

Теперь плакать пришлось туркам. В овертайме все повторилось. США проигрывали 91:92 за 12 секунд до конца — мяч бросили Тернеру, и тот обошелся с ним как с обожженной картошкой. А вот Балбай был тут как тут, сыграв роль своеобразного болбоя — и забрав снаряд себе. Судьи решили добить США уж наверняка — и дали неспортивный фол, когда его вполне можно было избежать.

Впрочем, шоу только начиналось. Балбай — не из надежных снайперов и оба штрафных промазал. Следом за эти еще два штрафных запорол Осман. Пришлось в ответ фолить на Татуме — и того увели с площадки хромым. Миддлтон, в отличие от неспокойных турок, использовал оба броска — 93:92. За оставшиеся две секунды даже Ильясова не смог изыскать новые ресурсы для камбэка. Пока США — все-таки далеко не дрим-тим, но идет без поражений. Впереди у американцев Япония, и с ней такой «зарубы» не ожидается.

Чехи японцев обыграли легко — 89:76 — и побьются с опустошенными турками за вторую позицию в квартете.

Группа H

Австралия — Сенегал — 81:68

Литва — Канада — 92:69.

Литва — круче американцев

Литва продолжает идти по чемпионату катком. Попав в группу смерти, литовцы сначала уничтожили сенегальцев, а теперь не дали ни единого шанса канадцев, отправив их тихоокеанским рейсом домой — разумеется, после утешительного турнира за 17−32-е места. С первых же минут литовцы при поддержке своей торсиды обеспечили себе задел в 10 очков и в итоге довели его до 23 — 92:69.

Канадская команда практически полностью состоит из игроков европейских, но очень серьезных клубов. Так что такой разгром говорит о многом. 46 подборов против 27, 43 очка набраны людьми со скамейки, 62% точности со средней дистанции — пока Литва идеальна. Единственное слабое место — трехочковые (28% попаданий), но они пока и не нужны. Команда Дайнюса Адомайтиса — пока, пожалуй, главный скрытый фаворит чемпионата. Причем снова никто из игроков не набрал больше 15 очков (именно столько у Улановаса) — при том, что всего было набрано почти 100.

Австралия в группе Н не без труда справилась с Сенегалом — 81:68 и вместе с Литвой идет дальше к борьбе за четвертьфинал.

Группа F

Черногория — Новая Зеландия — 83:93

Бразилия — Греция — 79:78.

Бразильцы устроили греческую трагедию

Еще одним прорывом чемпионата пока является Бразилия, которая довела до предельно драматичной концовки игру против Греции и сумела в ней выжить. Грекам выдали много авансов, и они укрепили статус фаворита легким разносом Черногории, но оказалось, что даже борьбу за выход во второй этап придется вести в последнем туре в битве против Новой Зеландии.

Бразильцы выиграли 79:78, причем за последние 7 секунд произошло столько событий, что хватило бы на целую четверть. Сначала греки, проигрывая два очка, умудрились потерять мяч со ввода из-за боковой, затем Адетокунбо в бешенстве едва не привез неспортивный фол. Бразильцы не смогли забить оба штрафных, а греки быстро разыграли мяч и чудом заработали фол на три броска, при этом мяч даже не пересек центральную линию. Слукас в ситуации, схожей с Татумом, забил два первых штрафных. Для овертайма нужно было положить третий, но тут ветеран «Фенербахче» не выдержал. Бразильцы принялись праздновать прорыв прямо на площадке. Тренер бразильцев хорват Ацо Петрович готов был танцевать на площадке смесь чего-то балканского с ламбадой.

Новозеландцы в той же группе обыграли Черногорию 93:83 и теперь разыграют с греками путевку во второй групповой раунд.

Группа G

Германия — Доминиканская Республика — 68:70

Иордания — Франция — 64:103.

Ну, а главную сенсацию дня все-таки сотворила Доминиканская республика. Сборная из небольшой карибской страны обыграла Германию, которая двумя днями ранее едва не вырвала победу у крепких французов. 70:68 — немцы снова проиграли в концовке, а доминиканцы добились исторического успеха и устроили кутеж прямо в центральном круге.

Франция без проблем разгромила иорданцев 103:64 и также вышла в следующий круг.