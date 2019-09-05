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5 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Сборная Австралии обыграла команду Литвы в матче Кубка мира

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Баскетболисты сборной Австралии обыграли команду Литвы в матче первого группового этапа Кубка мира, проходящего в Китае.

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Встреча группы Н, состоявшаяся в четверг в городе Дунгуань, завершилась со счетом 87:82 (27:19, 25:22, 16:19, 19:22) в пользу австралийцев. У победителей 23 очка набрал Патти Миллс, Арон Бэйнс оформил дабл-дабл (21 очко + 13 подборов). У литовцев 19 очков на счету Мариуса Григониса.

Сборная Австралии вышла во второй групповой этап с первого места в таблице квартета Н, команда Литвы заняла вторую строчку. Борьбу за выход в плей-офф Кубка мира австралийцы и литовцы продолжат в группе L, где встретятся с командами Франции и Доминиканской Республики.

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