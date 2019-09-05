Сборная Австралии обыграла команду Литвы в матче Кубка мира
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Баскетболисты сборной Австралии обыграли команду Литвы в матче первого группового этапа Кубка мира, проходящего в Китае.
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Баскетболисты сборной Австралии обыграли команду Литвы в матче первого группового этапа Кубка мира, проходящего в Китае.
Встреча группы Н, состоявшаяся в четверг в городе Дунгуань, завершилась со счетом 87:82 (27:19, 25:22, 16:19, 19:22) в пользу австралийцев. У победителей 23 очка набрал Патти Миллс, Арон Бэйнс оформил
Сборная Австралии вышла во второй групповой этап с первого места в таблице квартета Н, команда Литвы заняла вторую строчку. Борьбу за выход в