Сборная Греции вышла во второй групповой этап Кубка мира

Сборная Греции вышла во второй групповой этап Кубка мира

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Сборная Греции по баскетболу победила команду Новой Зеландии и гарантировала себе место во втором групповом этапе Кубка мира, который проходит в Китае.