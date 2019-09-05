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5 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Сборная Греции вышла во второй групповой этап Кубка мира

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Сборная Греции по баскетболу победила команду Новой Зеландии и гарантировала себе место во втором групповом этапе Кубка мира, который проходит в Китае.

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Встреча группы F, состоявшаяся в Нанкине, завершилась со счетом 103:97 (28:19, 23:25, 20:22, 32:31). В составе греческой сборной самым результативным стал Яннис Адетокунбо (24 очка и 10 подборов), в активе Янниса Папапетру 16 очков, у проигравших 31 очко набрал Кори Уэбстер.

Греческая команда заняла второе место в группе и продолжит борьбу за медали.

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