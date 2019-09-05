Сборная США разгромила японцев в матче группового этапа Кубка мира
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Баскетболисты сборной США разгромили команду Японии в матче первого группового этапа Кубка мира, который проходит в Китае.
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Баскетболисты сборной США разгромили команду Японии в матче первого группового этапа Кубка мира, который проходит в Китае.
Заключительная встреча группы Е завершилась со счетом 98:45 (23:9, 33:14, 28:8, 14:14) в пользу американцев.
У победителей самым результативным на паркете был Джэйлен Браун, набравший 20 очков. У японцев 18 очков набрал Юдаи Баба.
В параллельном матче группы G сборная Франции нанесла крупное поражение команде Доминиканской Республики со счетом 90:56 (18:8, 25:13, 25:19, 22:16). У французов самым результативным на площадке был
Сборные США, Франции и Доминиканской Республики продолжат борьбу за выход в