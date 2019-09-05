Сборная США разгромила японцев в матче группового этапа Кубка мира

Источник: AP 2019

Заключительная встреча группы Е завершилась со счетом 98:45 (23:9, 33:14, 28:8, 14:14) в пользу американцев.

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У победителей самым результативным на паркете был Джэйлен Браун, набравший 20 очков. У японцев 18 очков набрал Юдаи Баба.

В параллельном матче группы G сборная Франции нанесла крупное поражение команде Доминиканской Республики со счетом 90:56 (18:8, 25:13, 25:19, 22:16). У французов самым результативным на площадке был экс-игрок ЦСКА Нандо Де Коло с 15 очками. У доминиканцев 12 очков набрал Виктор Лиз.