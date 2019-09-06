Сборная России проиграла Польше во втором групповом раунде Кубка мира
ФОШАНЬ (Китай), 6 сен — РИА Новости. Сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Польши в матче второго группового этапа Кубка мира, который проходит в Китае.
ФОШАНЬ (Китай), 6 сен — РИА Новости. Сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Польши в матче второго группового этапа Кубка мира, который проходит в Китае.
Встреча группы I, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 79:74 (16:22, 18:18, 19:17, 26:17) в пользу поляков.