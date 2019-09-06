Россия на 99,99% вылетает с ЧМ по баскетболу. В матче с Польшей мы растеряли преимущество в 11 очков
Все испортили сами себе.
Все испортили сами себе.
На втором групповом этапе сборная России оказалась в одной компании с Аргентиной, Польшей и Венесуэлой.
С другой стороны, именно Россия считалась фаворитом поединка. Польша находилась в самом слабом из всех квартетов на ЧМ-2019, поэтому наши парни получили практически равного себе противника.
Кулагин сделал выводы из провального матча с Аргентиной и сразу же взялся за дело. Сначала Михаил заработал и реализовал два штрафных, а затем положил шикарную трешку. Отвечать у поляков принялся Понитка, который летом сменил «Локомотив-Кубань» на «Зенит». Но старт все равно остался за Россией, хоть серьезный гандикап наши парни соорудить не сумели.
Если говорить о комбинационном баскетболе, то здесь команда Сергея Базаревича выглядела предпочтительнее. Польша старалась использовать свои козыри.
Воронцевич, Кулагин и дважды Антонов исполнили по паре попыток в статичном положении. К тому же Семен еще и вколотил сверху, а вышедший под конец первой 10-минутки Мотовилов исполнил с игры 2 из 2. Первая четверть за нами — 22:16, а дальше ждала столь нелюбимая нами вторая 10-минутка.
Базаревич предложил визави активную оборону, однако судьи не оценили старания Бабурина. Евгений получил три фола меньше, чем за три минуты. У обеих команд не летело
Пауза только поначалу пошла на пользу Польше. Натурализованный Слотер отгрузил тяжелую бомбу, на что Россия ответила сочным данком Ивлева. После очередной двоечки Владимира с Карасевым поляки взяли еще один перерыв. «-11» для них — это не шутка.
Поляки держались исключительно за счет штрафных, а под конец первой половины еще и Понитка заткнул сирену своим выстрелом
Слишком горячим из раздевалки вышел Воронцевич. После шикарной защиты Андрей через несколько секунд получил третье персональное замечание, стал спорить, арбитры выписали еще и технический, дав дополнительную возможность полякам сократить разницу в счете. Затем судьи свистнули фол в нападении Кулагину, придумали еще пару штрафных при защите Фридзона, от преимущества России не осталось и следа.
Стоит отметить выдержку Базаревича. Главный тренер сборной не стал вмешиваться, Воронцевич и Кулагин не подвели. Поляки, ощущая благосклонность арбитров, совсем обнаглели со своими толчками, но иногда судьи попросту не могли молчать. Бестолковый Слотер мазал со всех позиций, а при очередной точной трешке нашего основного разыгрывающего натурализованный американец еще и сфолил на Антонове.
За секунду до конца третьей четверти Зубков нарушил правила при исполнении Кулигом броска с периметра, поляки воспользовались столь щедрым подарком. Россия вела «+4» перед заключительной 10-минуткой, но 26 из 27 с линии у Польши заставляли волноваться.
Пара дальних бомб, которые заглотили наше кольцо, и поляки впервые за весь матч захватили лидерство, Базаревич ответил
Поляки выдали рывок 11:1. Но россияне на этом турнире преодолевали и не такое. Понитка получил по лицу от партнера, а Фридзон отличился в двух атаках подряд. Спасибо стоит сказать Майку Тейлору. Главный тренер соперников вернул на паркет Слотера, который продолжил выпускать кирпичи и ужасно играть в защите.
Поляки продолжали штамповать штрафные, Аарон Цель зарядил с периметра, и наши соперники повели «+4». Ключевое владение после паузы россияне не использовали, с еще одной попытки Курбанов не попал
Кулагин вернул команду Сергея Базаревича в концовку супердальним броском, но плохая оборона привела все к тем же четырем очкам форы за 43 секунды до финальной сирены. Сам же Михаил исполнил сквозняк в следующей атаке. Дальше реальных шансов зацепиться уже не было. Сложно одолеть соперника, который исполняет в два раза больше штрафных, да еще с точностью 92%.
С огромной вероятностью Аргентина одолеет Венесуэлу, что означает невыход России из группы и завершение борьбы за медали на чемпионате мира по баскетболу. Да даже победа венесуэльцев ничего нам не гарантирует. Нужно еще самим выиграть у Венесуэлы, а немотивированные поляки должны победить аргентинцев. Такого не будет.