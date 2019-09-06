Россия на 99,99% вылетает с ЧМ по баскетболу. В матче с Польшей мы растеряли преимущество в 11 очков

Источник: РИА "Новости"

На втором групповом этапе сборная России оказалась в одной компании с Аргентиной, Польшей и Венесуэлой. Бело-голубым наши парни уже уступили на первом групповом этапе. Та встреча идет в зачет. Во встречах с европейскими соперниками команде Сергея Базаревича нужна была только победа. Поляки разобрались со всеми оппонентами на предыдущей стадии турнира, виктория гарантировала им выход в ¼ финала.

С другой стороны, именно Россия считалась фаворитом поединка. Польша находилась в самом слабом из всех квартетов на ЧМ-2019, поэтому наши парни получили практически равного себе противника.

Зажгли на старте

Кулагин сделал выводы из провального матча с Аргентиной и сразу же взялся за дело. Сначала Михаил заработал и реализовал два штрафных, а затем положил шикарную трешку. Отвечать у поляков принялся Понитка, который летом сменил «Локомотив-Кубань» на «Зенит». Но старт все равно остался за Россией, хоть серьезный гандикап наши парни соорудить не сумели.

Если говорить о комбинационном баскетболе, то здесь команда Сергея Базаревича выглядела предпочтительнее. Польша старалась использовать свои козыри. Бело-красные агрессивно врывались в краску и набирали очки с линии штрафных. После катастрофических 11:36 по броскам с линии в пользу аргентинцев Россия провела работу над ошибками.

Воронцевич, Кулагин и дважды Антонов исполнили по паре попыток в статичном положении. К тому же Семен еще и вколотил сверху, а вышедший под конец первой 10-минутки Мотовилов исполнил с игры 2 из 2. Первая четверть за нами — 22:16, а дальше ждала столь нелюбимая нами вторая 10-минутка.

Проклятая вторая четверть

Базаревич предложил визави активную оборону, однако судьи не оценили старания Бабурина. Евгений получил три фола меньше, чем за три минуты. У обеих команд не летело из-за дуги, к середине второй четверти точными выстрелами с периметра мог похвастать только Кулагин. В одном из эпизодов Фридзон обокрал своего экс-партнера Понитку, затем Виталий набрал легкие очки в раннем нападении, и Майк Тейлор, тренер поляков, взял таймаут при «+8» для России.

Пауза только поначалу пошла на пользу Польше. Натурализованный Слотер отгрузил тяжелую бомбу, на что Россия ответила сочным данком Ивлева. После очередной двоечки Владимира с Карасевым поляки взяли еще один перерыв. «-11» для них — это не шутка.

Бело-красные включили максимально активную оборону, сдваивались на игроках сборной России, но наши парни уже почувствовали уверенность в нападении. Две подряд великолепные комбинации завершались точными трешками из угла: Карасев и Курбанов наказали оппонентов.

Поляки держались исключительно за счет штрафных, а под конец первой половины еще и Понитка заткнул сирену своим выстрелом из-за дуги. Вот оно реальное проклятье. России снова не удалось выиграть вторую четверть, к тому же поляки почувствовали, что могут спасти игру.

Поляки прописались на линии штрафных

Слишком горячим из раздевалки вышел Воронцевич. После шикарной защиты Андрей через несколько секунд получил третье персональное замечание, стал спорить, арбитры выписали еще и технический, дав дополнительную возможность полякам сократить разницу в счете. Затем судьи свистнули фол в нападении Кулагину, придумали еще пару штрафных при защите Фридзона, от преимущества России не осталось и следа.

Стоит отметить выдержку Базаревича. Главный тренер сборной не стал вмешиваться, Воронцевич и Кулагин не подвели. Поляки, ощущая благосклонность арбитров, совсем обнаглели со своими толчками, но иногда судьи попросту не могли молчать. Бестолковый Слотер мазал со всех позиций, а при очередной точной трешке нашего основного разыгрывающего натурализованный американец еще и сфолил на Антонове.

За секунду до конца третьей четверти Зубков нарушил правила при исполнении Кулигом броска с периметра, поляки воспользовались столь щедрым подарком. Россия вела «+4» перед заключительной 10-минуткой, но 26 из 27 с линии у Польши заставляли волноваться.

Судьи подтолкнули, Россия свалилась

Пара дальних бомб, которые заглотили наше кольцо, и поляки впервые за весь матч захватили лидерство, Базаревич ответил тайм-аутом. Нападение России не справлялось: множество наших атак завершалось на последних секундах судорожными бросками.

Поляки выдали рывок 11:1. Но россияне на этом турнире преодолевали и не такое. Понитка получил по лицу от партнера, а Фридзон отличился в двух атаках подряд. Спасибо стоит сказать Майку Тейлору. Главный тренер соперников вернул на паркет Слотера, который продолжил выпускать кирпичи и ужасно играть в защите.

Поляки продолжали штамповать штрафные, Аарон Цель зарядил с периметра, и наши соперники повели «+4». Ключевое владение после паузы россияне не использовали, с еще одной попытки Курбанов не попал из-за дуги…

Кулагин вернул команду Сергея Базаревича в концовку супердальним броском, но плохая оборона привела все к тем же четырем очкам форы за 43 секунды до финальной сирены. Сам же Михаил исполнил сквозняк в следующей атаке. Дальше реальных шансов зацепиться уже не было. Сложно одолеть соперника, который исполняет в два раза больше штрафных, да еще с точностью 92%.