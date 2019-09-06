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13:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты сборной Сербии разгромили команду Пуэрто-Рико в матче КМ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Баскетболисты сборной Сербии разгромили команду Пуэрто-Рико в матче второго группового этапа Кубка мира, который проходит в Китае.

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Встреча группы J, прошедшая в пятницу в Ухани, завершилась со счетом 90:47 (23:14, 26:12, 22:13, 19:8) в пользу сербов. У победителей самым результативным с 18 очками был Неманья Бьелица, а Никола Йокич оформил дабл-дабл (14 очков + 10 подборов). У пуэрториканцев 11 очков набрал Давид Уэртас.

Сборная Сербии одержала четвертую победу в четырех проведенных матчах на турнире и уже в пятницу может получить путевку в ¼ финала Кубка мира, если в другом матче группы сборная Испании обыграет команду Италии.

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