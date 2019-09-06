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16:49 (мск), источник: ТАСС

Российские баскетболисты потеряли шансы на выход в плей-офф Кубка мира

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф Кубка мира, который проходит в Китае.

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Источник: РИА "Новости"

В матче группы I аргентинцы обыграли венесуэльцев со счетом 87:67. Ранее россияне потерпели поражение от поляков со счетом 74:79.

За матч до окончания групповой стадии сборные Аргентины и Польши набрали по 8 очков, вслед за ними идут команды Венесуэлы и России (по 6). За победу команды получают по два очка, за поражение по одному, таким образом, сборные России и Венесуэлы уже не смогут занять первое или второе место в квартете для попадания в плей-офф турнира.

Кубок мира завершится 15 сентября.

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