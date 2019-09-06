Российские баскетболисты потеряли шансы на выход в плей-офф Кубка мира

За матч до окончания групповой стадии сборные Аргентины и Польши набрали по 8 очков, вслед за ними идут команды Венесуэлы и России (по 6). За победу команды получают по два очка, за поражение по одному, таким образом, сборные России и Венесуэлы уже не смогут занять первое или второе место в квартете для попадания в плей-офф турнира.