Российские баскетболисты потеряли шансы на выход в плей-офф Кубка мира
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в
В матче группы I аргентинцы обыграли венесуэльцев со счетом 87:67. Ранее россияне потерпели поражение от поляков со счетом 74:79.
За матч до окончания групповой стадии сборные Аргентины и Польши набрали по 8 очков, вслед за ними идут команды Венесуэлы и России (по 6). За победу команды получают по два очка, за поражение по одному, таким образом, сборные России и Венесуэлы уже не смогут занять первое или второе место в квартете для попадания в
Кубок мира завершится 15 сентября.