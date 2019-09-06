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6 сентября, источник: ТАСС

Блатт: российские баскетболисты способны отобраться на ОИ-2020

Сборная России не смогла выйти в плей-офф Кубка мира, однако обеспечила себе место в квалификационном турнире к Олимпиаде в Токио.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу способна отобраться на Олимпиаду 2020 года. Такое мнение ТАСС по телефону высказал бывший главный тренер национальной команды Дэвид Блатт.

Сборная России не смогла выйти в плей-офф Кубка мира в Китае, однако ранее благодаря выходу во второй групповой раунд обеспечила себе место в квалификационном турнире к Олимпиаде в Токио.

«Я сейчас в Италии на товарищеском турнире, но слежу за Кубком мира. Приятно знать, что сборная России смогла выполнить задачу и отобраться на олимпийский квалификационный турнир, рад за команду. Если вспомнить чемпионат Европы — 2011 в Литве, то мы выиграли тогда медаль и отобрались в олимпийскую квалификацию. Ее мы тоже выиграли, и потом все знают, что произошло», — сказал Блатт.

Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год, под его руководством команда стала чемпионом Европы 2007 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года. Блатт стал первым иностранцем, которому было присвоено звание заслуженного тренера России.

По итогам Кубка мира напрямую на Игры попадут семь сборных. 16 лучших команд по итогам Кубка мира, исключая тех, кто отобрался на ОИ-2020 напрямую, и 8 команд (по два представителя Европы, Азии и Океании, Африки и Южной Америки), не отобравшихся по итогам Кубка мира и стоящие выше в рейтинге Международной федерации баскетбола, примут участие в четырех квалификационных турнирах. Победитель каждого из турниров получит путевку на Игры.

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