Блатт: российские баскетболисты способны отобраться на ОИ-2020

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу способна отобраться на Олимпиаду 2020 года. Такое мнение ТАСС по телефону высказал бывший главный тренер национальной команды Дэвид Блатт.

Сборная России не смогла выйти в плей-офф Кубка мира в Китае, однако ранее благодаря выходу во второй групповой раунд обеспечила себе место в квалификационном турнире к Олимпиаде в Токио.

«Я сейчас в Италии на товарищеском турнире, но слежу за Кубком мира. Приятно знать, что сборная России смогла выполнить задачу и отобраться на олимпийский квалификационный турнир, рад за команду. Если вспомнить чемпионат Европы — 2011 в Литве, то мы выиграли тогда медаль и отобрались в олимпийскую квалификацию. Ее мы тоже выиграли, и потом все знают, что произошло», — сказал Блатт.

Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год, под его руководством команда стала чемпионом Европы 2007 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года. Блатт стал первым иностранцем, которому было присвоено звание заслуженного тренера России.