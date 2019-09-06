Можем лучше. Российские баскетболисты поборются за участие в Олимпиаде-2020

Источник: РИА "Новости"

Это поражение уже имело статус критического — согласно регламенту Кубка мира, во втором групповом этапе команды проводят матчи только с теми соперниками, с которыми не встречались на предварительном, при этом набранные очки в двух раундах суммируются. Поэтому в группе I российская сборная могла сыграть лишь с поляками и венесуэльцами, а с четвертой командой группы — аргентинцами — россияне уже играли на первом этапе.

Согласно результатам предварительного раунда, сборная России начала второй групповой этап на третьем месте с пятью очками в активе. После поражения от поляков команда Базаревича заработала еще одно очко, однако турнирное положение это не изменило. Позднее в тот же день аргентинцы одержали победу над командой Венесуэлы (87:67) и вышли в лидеры группы, набрав 8 очков.

Второе место, также дающее право выступить в плей-офф турнира, в настоящее время занимают поляки (8), уступающие сборной Аргентины по разнице мячей. Учитывая то, что за поражение командам также полагается одно очко, заключительные встречи группы I Польша — Аргентина и Россия — Венесуэла уже не будут иметь турнирного значения.

«Поляки агрессивно и иногда даже грубо защищались, мы не смогли их сдержать, — сказал ТАСС двукратный серебряный призер мировых первенств в составе российской команды Виталий Носов. — Наш процент трехочковых (30%) и отличная реализация штрафных (92,1%) поляками стали ключевыми аспектами матча. Функционально мы подсели, не смогли дотерпеть, Сергей Базаревич сократил ротацию, было тяжеловато, но это опять же стало следствием того, что наши игроки из Единой лиги ВТБ не имеют права на решающий бросок в концовках матчей, за них это делают иностранцы, кроме того, у нас нет сильных баскетболистов на позиции центрового и разыгрывающего».

Читайте также Российские баскетболисты потеряли шансы на выход в плей-офф Кубка мира

Недостаток лидеров

Сборная России смогла квалифицироваться на Кубок мира впервые с 2010 года, когда турнир еще назывался чемпионатом мира. На тех состязаниях россиянам сопутствовал успех — выход в ¼ финала и поражение в 10 очков от будущих победителей турнира американцев (79:89) определенно можно считать удачным результатом. Однако на Кубке мира — 2019 для сборной России все было гораздо сложнее.

Еще перед стартом турнира команда из-за травм лишилась целого ряда лидеров, из-за чего некоторые позиции в стартовой пятерке пришлось закрывать резервистам. Так, на соревнованиях в Китае сборной России не смогли помочь защитники Алексей Швед, Дмитрий Хвостов, Иван Ухов и Дмитрий Кулагин, а также центровые Тимофей Мозгов и Джоэл Боломбой. Это означало, что у подопечных Базаревича могли возникнуть проблемы с подборами, а также с трехочковыми бросками, что особенно критично в матчах с ведущими баскетбольными сборными.

«Такие игроки сборной, как [Андрей] Сопин, [Григорий] Мотовилов не имеют опыта выступлений в Евролиге, Единой лиге ВТБ, — отметил в беседе с ТАСС бывший главный тренер национальной команды Сергей Елевич. — Они играют в своем чемпионате (Суперлиге, втором по значимости дивизионе в структуре российского баскетбола — прим. ТАСС), но он не так силен, они не получают опыта, а это серьезный нюанс. Они неплохие спортсмены, но дайте им возможность сыграть в серьезных командах. А таких российских команд у нас [в Единой лиге ВТБ] всего девять, в них 50 российских игроков, и нам в дальнейшем надо думать о том, чтобы расширять лигу, давая возможность молодежи играть в серьезных матчах».

Впрочем, это не помешало россиянам успешно выступить на предварительном раунде турнира. Команда Базаревича благодаря легкой руке ведущего жеребьевки, легендарного защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобе Брайанта попала в группу В к аргентинцам, нигерийцам и представителям Южной Кореи, избежав при этом встреч с лучшими сборными планеты хотя бы на данном этапе. В итоге россиянам удалось добиться побед над командами Нигерии (82:77) и Южной Кореи (87:73), а поражение от аргентинцев (61:69), учитывая все обстоятельства, не воспринималось как что-то катастрофическое.

При этом совершенно очевидно, что наличие индивидуально сильных баскетболистов в команде помогло бы избежать многих проблем. К примеру, у российской сборной случались провальные отрезки практически в каждом матче, и в игре с поляками это стало особенно критично. До большого перерыва россияне вели в счете (40:24), однако в третьей (17:19) и четвертой (17:26) четвертях сборная Польши положила подопечных Базаревича на лопатки.

Носов считает, что во избежание аналогичных ситуаций необходимо усилить контроль за количеством легионеров в заявках клубов в российских лигах. «Может быть, это даст какой-то толчок людям, которые управляют нашим баскетболом, чтобы сократить количество иностранцев в нашей главной лиге, — сказал собеседник агентства. — Те же поляки не делают погоды в европейском баскетболе, у них нет игроков из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), но при этом они много играют в своем чемпионате и являются лидерами в своих клубах».

Сборная России — в олимпийском квалификационном турнире

Несмотря на непопадание в плей-офф, сборной России все же удалось решить на Кубке мира важную стратегическую задачу. Благодаря выходу во второй этап соревнований россияне завоевали право выступить в одном из четырех квалификационных турниров, победа в котором даст право выступить на Олимпийских играх 2020 года. Всего в каждом турнире будут участвовать по шесть сборных, при этом точное место проведения состязаний еще не определено. Турниры пройдут с 23 по 28 июня 2020 года.

«Я сейчас в Италии на товарищеском турнире, но слежу за Кубком мира, — сказал ТАСС бывший главный тренер национальной команды Дэвид Блатт. — Приятно знать, что сборная России смогла выполнить задачу и отобраться на олимпийский квалификационный турнир, рад за команду. Если вспомнить чемпионат Европы — 2011 в Литве, мы выиграли тогда медаль и отобрались в олимпийскую квалификацию. Ее мы тоже выиграли, и потом все знают, что произошло».

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко также отметил, что сборная выполнила задачу-минимум на турнир. «Обидное поражение, сборная могла выступить лучше. Хотя задача-минимум была выполнена», — сказал он.

Сборная России сыграет заключительный матч на втором групповом этапе Кубка мира против венесуэльцев в воскресенье, начало — в 11:00 мск. Команда, занявшая третье место в группе I, сыграет за 9−12-е места Кубка мира, сборная, ставшая четвертой, — за 13−16-е места. Кубок мира завершится 15 сентября.